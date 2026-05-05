OL : le créateur du chant "Qui ne saute pas n’est pas lyonnais" s’est éteint

À Olympique Lyonnais, son nom restera à jamais associé à l’un des chants les plus emblématiques des tribunes : "Qui ne saute pas n’est pas lyonnais". Jocelyn Garabedian, à l’origine de ce slogan devenu culte, est décédé, laissant derrière lui une forte émotion dans la ville de Lyon.

L’annonce a été faite par Zorah Ait-Maten sur Facebook, qui a partagé sa tristesse : "Notre ami Jocelyn Garabedian nous a quittés…". L’ancienne adjointe socialiste aux affaires sociales de Gérard Collomb a également publié : “Il laisse un grand vide tellement son énergie, son sourire, sa joie et son caractère bien trempé, prenaient de la place dans le cœur de celui ou celle qui le croisait…”.

Engagé dans la vie publique lyonnaise, Jocelyn Garabedian s’était récemment investi dans une campagne municipale aux côtés de Georges Képénékian. Mais c’est surtout dans le cœur des supporters lyonnais qu’il a laissé une empreinte indélébile.

Son chant, repris par des milliers de fans depuis les années 2000, est devenu un symbole de ferveur et d’identité. "Voici notre hymne...À chaque fois qu'il retentira au stade, ce sera un salut à Jocelyn! Repose en paix...que la terre te soit légère...et tout là-haut , saute!!!”.