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OL-Rennes : 18 mois d’interdiction de stade pour le supporter qui a jeté une puff sur le terrain

OL-Rennes : 18 mois d’interdiction de stade pour le supporter qui a jeté une puff sur le terrain
OL-Rennes : 18 mois d’interdiction de stade pour le supporter qui a jeté une puff sur le terrain - DR

INFO LYON FOOT.

C’est un geste qui pu coûter très cher à l’OL lors du match Lyon-Rennes. 

A la 5e minute, un supporter a jeté une puff sur le terrain, visant les joueurs rennais qui célébraient le but inscrit par Musa al-Taamari. La cigarette électronique n’a touché aucun protagoniste de la rencontre. La puff a été récupérée par un Rennais qui a tenté d’alerter l’arbitre mais le cours du jeu a repris et l’incident n’a eu aucune conséquence sur le déroulé du match. 

Selon nos informations, l’auteur du jet a rapidement été identifié et intercepté par les équipes du Groupama Stadium.  Une interdiction commerciale de stade de 18 mois a été prononcée à son encontre. Il s’agit là du maximum. 

L’OL a également porté plainte à l’encontre du supporter.

Tags :

OL-Rennes

supporter

puff

interdiction commerciale de stade

2 commentaires
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Rlb le 06/05/2026 à 17:18

Sanction ridicule, radié à vie. Et en cellule pendant les matchs.

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Chris25 le 06/05/2026 à 14:51

Et si Rennes porte réclamation...

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Confirmation le 06/05/2026 à 14:39

C’est un geste qui pue .

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