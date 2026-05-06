OL-Rennes : 18 mois d’interdiction de stade pour le supporter qui a jeté une puff sur le terrain

C’est un geste qui pu coûter très cher à l’OL lors du match Lyon-Rennes.
A la 5e minute, un supporter a jeté une puff sur le terrain, visant les joueurs rennais qui célébraient le but inscrit par Musa al-Taamari. La cigarette électronique n’a touché aucun protagoniste de la rencontre. La puff a été récupérée par un Rennais qui a tenté d’alerter l’arbitre mais le cours du jeu a repris et l’incident n’a eu aucune conséquence sur le déroulé du match.
Selon nos informations, l’auteur du jet a rapidement été identifié et intercepté par les équipes du Groupama Stadium. Une interdiction commerciale de stade de 18 mois a été prononcée à son encontre. Il s’agit là du maximum.
L’OL a également porté plainte à l’encontre du supporter.
Mais pourquoi y’avait une puff sur le terrain pendant Lyon Rennes 😂😂😂 pic.twitter.com/FQWQKFFpjQ— 𝙏𝙤𝙙𝙞𝙗𝙚𝙖𝙪 🇸🇳 (@La_Melooow) May 5, 2026
Sanction ridicule, radié à vie. Et en cellule pendant les matchs.Signaler Répondre
Et si Rennes porte réclamation...Signaler Répondre
C’est un geste qui pue .Signaler Répondre