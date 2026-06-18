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Un tournoi de football reporté à cause de la canicule près de Lyon

Un tournoi de football reporté à cause de la canicule près de Lyon
Un tournoi de football reporté à cause de la canicule près de Lyon - DR

Le GOAL Girls Academy est officiellement reporté.

Le GOAL FC a décidé de reporter le tournoi de football féminin prévu ce week-end à Tassin la Demi-Lune en raison des fortes chaleurs annoncées dans le Rhône. Une décision prise en concertation avec la municipalité.

"La sécurité et le bien-être des jeunes joueuses, des encadrants, des bénévoles et du public restent notre priorité", précise le club de l’ouest lyonnais, qui vient de fusionner avec le FC Saint-Cyr Collonges.

Le tournoi devrait être reporté à la mi-septembre 2026. 

Tags :

GOAL FC

GOAL Girls Academy

canicule

1 commentaire
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décision raisonnable le 18/06/2026 à 14:50

Bonne décision

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