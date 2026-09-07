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Football amateur : un éducateur agressé par un parent adverse lors d’un match amical

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Football amateur : un éducateur agressé par un parent adverse lors d’un match amical
Football amateur : un éducateur agressé par un parent adverse lors d’un match amical - DR

Le Sud Lyonnais Football a annoncé qu’un de ses joueurs et éducateurs U15 aurait été victime d’une agression de la part d’un parent adverse, en marge d’une rencontre amicale face à l’US Millery Vourles.

Nouvel épisode de violence autour d’un terrain de football amateur dans le Rhône. Ce dimanche, le Sud Lyonnais Football a publié un communiqué pour apporter son soutien à Roméo, joueur du club et éducateur de la catégorie U15. Selon le club, le jeune homme aurait été agressé dans la matinée par un parent de l’équipe adverse, à l’occasion d’une opposition amicale face à l’US Millery Vourles. Les circonstances précises de l’incident n’ont pas été détaillées dans le communiqué.

"Le club, dans son intégralité, tient à apporter tout son soutien à notre joueur et éducateur U15, Roméo, après l’agression dont il a été victime", a réagi le Sud Lyonnais Football.

Au-delà du soutien apporté à son éducateur, le club a souhaité dénoncer plus largement les comportements violents qui peuvent entourer les rencontres de football, y compris en dehors des compétitions officielles : "Le club condamne fermement toutes les formes de violence, sur et en dehors des terrains", a dénoncé le communiqué. Le Sud Lyonnais Football a également rappelé que "le respect, la bienveillance et l’éducation doivent rester au cœur de notre sport".

"Nous sommes et restons aux côtés de Roméo", a conclu le club.

Tags :

Football amateur

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