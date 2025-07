Ce match qui m'a marqué : OL-OM en 1997 par Florian Maurice

C'était le dernier match de la saison, sans importance a priori puisqu'on ne pouvait plus se qualifier pour la Coupe d'Europe. Mais ça reste un souvenir exceptionnel. Car en plus du score incroyable, c'était mon dernier match sous le maillot de l'Olympique lyonnais. En plus, je sortais d'une grave blessure au tendon d'Achille qui m'avait éloigné des terrains pendant 7 mois.

Le stade était plein et il faisait vraiment très beau. Le président Jean-Michel Aulas nous avait même promis une double prime en cas de victoire par plus de trois buts d'écart. Mais tout le monde était déjà motivé à l'idée de battre un club mythique comme Marseille, même si l'OM ne faisait pas une grande saison.

Dès la première minute, on ouvre le score par Alain Cavéglia. Puis tout s'est enchaîné. Trois minutes plus tard, je marque le deuxième but du match après un contre ultra-rapide de Ludovic Giuly. Et Franck Gava marque le troisième but après le quart d'heure de jeu.

C'était déjà la folie dans le stade. A chaque fois qu'on attaquait, il y avait soit un but, soit une occasion nette !

Ensuite Ludovic Giuly marque deux nouveaux buts dont une magnifique frappe dans la lucarne. Puis j'inscris mon deuxième but personne à la 28e minute, tout seul devant Andreas Kopke.

A la 34e, Alain Cavéglia inscrit le septième but… C'est quand même incroyable de mener 7 à 0 au bout de 34 minutes de jeu ! On rêvait éveillés, c'est la seule fois de ma carrière où j'ai vécu un tel scénario.

D'ailleurs, quand on est rentrés aux vestiaires à la mi-temps, on se demandait combien de buts on allait encore mettre.

Mais en deuxième période, on a eu moins de réussite. Même si on a marqué un but de plus par Giuly. De la tête en plus !

C'était vraiment la folie en tribunes. Les supporters reprenaient même le score en chambrant les Marseillais. A la fin, on a fait un tour d'honneur et mes coéquipiers m'ont porté en triomphe avec Franck Gava et Marcelo. Eux aussi, c'était leur dernier match à Gerland. Des adieux au public qui ont été courts mais intenses. J'ai ressenti beaucoup d'émotion parce que même si je n'avais pas encore signé dans un autre club, je savais que j'allais quitter l'OL.

Ce match m'a permis d'être sélectionné en Equipe de France pour le tournoi de France qui se déroulait au mois de juin. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir joué plus longtemps dans cette équipe, surtout avec Alain Cavéglia qui est un super attaquant. Et aussi d'être parti sans avoir remporté le moindre trophée.

Olympique Lyonnais-Olympique de Marseille : 8-0 (7-0 à la mi-temps)

A Lyon le 24 mai 1997, stade de Gerland, devant 28 000 spectateurs.

Arbitre : M. Giochon

Buts : Cavéglia (1e, 34e), Maurice (8e, 28e), Gava (14e) et Giuly (18e, 24e, 50e) pour Lyon.

L'OL entraîné par Bernard Lacombe : Grégory Coupet-Jean-Christophe Devaux-Marcelo-Florent Laville-Ghislain Anselmini-David Linarès-Christophe Coquard-Ludovic Giuly-Florian Maurice-Alain Cavéglia-Franck Gava