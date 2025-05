Ce match qui m'a marqué : OL-Bruges en 2001 par Jean-Marc Chanelet

En seizièmes de finale de Coupe d'Europe, on était passés complètement à côté de notre match aller en perdant 4-1 à Bruges. On savait qu'à Lyon, on devait tout faire pour nous rattraper.

Avant la rencontre, Jacques Santini a essayé de nous motiver. Mais la qualification, on n'y pensait pas vraiment. Même si on ne voulait pas perdre dès notre entrée en coupe de l'UEFA après notre élimination en Ligue des Champions.

La pression était forte et on murmurait même que notre entraîneur voulait mettre en place un système de jeu avec trois attaquants dès le début du match pour marquer des buts rapidement. On ne l'avait jamais fait !

Finalement, Santini a préféré conserver notre tactique habituelle avec deux attaquants Sidney Govou et Sonny Anderson. Quelques changements ont toutefois été effectués. Je me suis retrouvé titulaire à la place d'Eric Deflandre. Et ce n'était pas forcément un cadeau car on savait que ce serait rude.

Sans être fataliste, je n'y croyais pas trop. Il n'y avait que Sonny Anderson qui était persuadé qu'on allait se qualifier.

On a très bien commencé la partie. Anderson a marqué un but très rapidement, sur une belle tête plongeante après une série de dribbles impressionnante d'Eric Carrière.

Et puis quatre minutes plus tard, Anderson a catapulté une balle du pied gauche sous la transversale. Au bout de 23 minutes, on menait déjà 2-0 et il ne restait plus qu'à marquer un but pour se qualifier.

D'ailleurs, deux minutes plus tard, Sonny a failli réaliser l'exploit d'en inscrire trois en moins d'une demi-heure. Je lui ai adressé un centre de la droite mais sa reprise de la tête est passée juste à côté.

Il y avait une ambiance extraordinaire dans le stade. On se sentait poussés par une foule en délire. On savait alors qu'on allait se qualifier.

A la mi-temps, Jacques Santini a essayé de nous calmer tout en nous incitant à jouer de la même façon. Mais ça n'a pas trop marché.

La folie qui nous avait portés en première période nous avait quittés. Et on a eu vingt minutes très difficiles. Heureusement que Grégory Coupet a sorti de grandes parades, ce qui nous a permis de nous remettre dans le match et de continuer à y croire.

Quand Sonny a marqué à la dernière seconde d'une frappe croisée à ras de terre, ça a été l'explosion. C'était magique ! On se sentait tellement forts et fiers pour le public qui s'était déplacé en semaine alors que nous étions quasiment éliminés. L'ambiance était aussi intense que face à Barcelone où, malgré la défaite 2-3, on avait fait un grand match. Il y a eu une véritable communion avec Gerland.

Le vrai héros de la soirée, c'était Sonny. Il nous a qualifiés presque tout seul. C'était le grand joueur de l'OL. Et si Lyon est devenu un grand club, c'est en partie grâce à lui.

Olympique Lyonnais-FC Bruges : 3-0 (2-0 à la mi-temps)

A Lyon le 6 décembre 2000, stade de Gerland, devant 31 086 spectateurs.

Arbitre : M. Pedersen (Norvège)

Buts : Anderson (19e, 23e, 93e) pour Lyon

L'OL entraîné par Jacques Santini : Grégory Coupet-Jean-Marc Chanelet-Patrick Müller-Florent Laville-Jérémie Bréchet-Eric Carrière-Philippe Violeau-Juninho-Christophe Delmotte-Sonny Anderson-Sidney Govou