Coupe de France : l’OL veut "jouer très sérieusement" face à Feignies-Aulnoye (N2)

Les joueurs de l’OL se déplacent à Valenciennes pour affronter Feignies-Aulnoye ce samedi à 18h dans le cadre des 32e de finales de la Coupe de France.

Face à une équipe de N2, les hommes de Pierre Sage devront éviter de se croire déjà en vacances : "On ne va pas monter dans le nord en tongs, ce n’est pas la saison", a plaisanté l’entraineur lyonnais en conférence de presse d’avant-match. Avant d’expliquer, plus sérieusement : "On a le devoir en tant que club de niveau supérieur de batte un club de niveau inférieur. C’est respecté le football et les supporters".

Et le technicien d’insister : "Il y a deux choses fondamentales : respecter la compétition dans laquelle on s’engage et avoir l’ambition de faire plus qu’un beau parcours. On doit appréhender cette compétition comme si nous allions la gagner".

Titulaire pour cette rencontre, Rémy Descamps s’attend malgré tout à un match compliqué : "Encore plus quand c’est un adversaire qu’on ne connait pas trop. Notre devoir de professionnel, c’est de gagner le match. Sur le papier, on est largement au-dessus normalement mais c'est par les qualités mentales qu'on fera la différence".

Le gardien n°2 de l’OL a en tout cas bien compris le message lancé par son entraineur : "Je sais que c’est l’objectif d’aller chercher cette compétition donc je vais tout faire pour ça", a-t-il assuré.

Pas question donc pour les joueurs de se relâcher : "Même si c’est le dernier match avant les vacances, on a à cœur de le remporter pour partir l’esprit libre et le cœur léger", a commenté Rémy Descamps.

Pierre Sage a d’ailleurs averti ses hommes : "Ils savent qu’on veut bien figurer. Je suis vigilant sur ce qui se passe en amont, sur ce qui se passe sur le match et sur ce qui se passera par la suite. Je les motive en leur promettant que je me souviendrai de ce qui se passera sur le terrain pour le prochain match contre Montpellier". Le rendez-vous est donc d’ores et déjà donné pour la reprise du championnat début janvier.