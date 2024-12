Rudi Garcia : "Si j'avais pu finir ma carrière à Lyon, j'aurais fini ma carrière à Lyon"

Détesté dès son arrivée à cause de son passage à l'OM et de son comportement agressif avec l'OL lorsqu'il coachait d'autres équipes, Rudi Garcia a pourtant eu un bilan plus qu'honorable à Lyon. En tout cas bien plus que ses pairs comme Peter Bosz, Laurent Blanc et évidemment Fabio Grosso.

Dans une interview accordée au média Carré, l'entraîneur a été plutôt dithyrambique sur le club lyonnais. "Si j'avais pu finir ma carrière à Lyon, j'aurais fini ma carrière à Lyon", a même déclaré Rudi Garcia, avant d'encenser Jean-Michel Aulas. "J'ai toujours rêvé de bosser avec Aulas. J'ai toujours trouvé que c'était l'un des meilleurs présidents en France. Ce qu'il a fait à l'OL, c'est un truc incroyable. Le centre d'entraînement, le Groupama Stadium, ses propres infrastructures...Qui a fait ça en France ? Personne", annonce Rudi Garcia.

Mais l'ex-coach de l'AS Rome et du Napoli garde quelques rancœurs. Avec certains supporters notamment : "Avec les dirigeants, on décide de rencontrer les groupes de supporters à Lyon. Et là effectivement, je découvre qu'avoir été à Marseille ne va pas m'aider. J'ai peut-être été un peu naïf. On m'a dit des trucs du genre 'T'arrives, on peut pas faire autrement' , 'Compte pas sur nous pour changer d'avis'. Ce n'est qu'une frange de supporters. Aujourd'hui, dans la société actuelle, les minorités sont bruyantes et les majorités silencieuses."

Mais celui qui en prend le plus pour son grade, c'est Juninho. On le sait, ce n'était pas l'amour fou entre Rudi Garcia et celui qui était directeur sportif de l'OL.