OL : Anthony Lopes à Nantes cet hiver, c'est presque fait !

Selon L'Equipe, Anthony Lopes est en passe de s'engager avec le FC Nantes. Le gardien portugais, relégué dans la hiérarchie après le recrutement de Lucas Perri et son faux départ l'été dernier, aurait trouvé un accord avec les Canaris.

Un contrat de six mois, assorti d'années supplémentaires en option selon ses performances et celles du club, l'attendrait à la Beaujoire.

Anthony Lopes arriverait alors en tant que titulaire puisqu'Alban Lafont a été écarté par Antoine Kombouaré depuis quelques semaines.

Si le deal se fait, l'OL se délesterait de l'un de ses plus importants salaires. Et en terminerait enfin avec le malaise ambiant dans le vestiaire, ainsi que dans les tribunes et les médias. Car Anthony Lopes a su compter sur d'importants relais chez les Bad Gones et certains commentateurs comme Grégory Coupet et Jérôme Rothen, prompts à dire du mal du club et du successeur brésilien du portier de 34 ans.

On imagine aisément que le natif de Givors aura à coeur de sortir le match de sa vie le 26 janvier, à l'occasion de Nantes-OL…