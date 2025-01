Botafogo puis l'OL, le plan parfait de Textor pour attirer Jair Cunha ?

Jair Cunha, défenseur titulaire de Santos, sort d'une belle saison avec son club qui a remporté le titre en 2e division et qui sera de retour dans l'élite.

A seulement 19 ans, il a marqué les esprits. Il faut dire qu'avec son mètre 98 et son aisance des deux pieds qui lui permet d'être polyvalent, il ne passe pas inaperçu.

Et un certain John Textor aurait coché son nom pour lui confier les clés de la défense de Botafogo, orpheline d'Adryelson.

Selon le journaliste Frederico Vagner, l'Américain ressortirait sa fameuse promesse qui fait recette : une signature à Botafogo puis un départ pour l'OL. Un trajet déjà effectué avec plus ou moins de succès par Lucas Perri, Jeffinho et Adryelson, et qui pourrait être emprunté par Thiago Almada et Luiz Henrique.

Jair Cunha, le futur Cris de l'OL ?