OL-Toulouse : les excuses de Lyon pas à la hauteur (0-0)

Après sa piteuse élimination en Coupe de France, et surtout plus d'un mois de prestations inquiétantes, Lyon se devait de réagir devant son public, et sur une pelouse dans un mauvais état à cause du froid de ces derniers jours.

Bien muselés par le pressing haut et le marquage à plusieurs du TFC, les Lyonnais peinaient à construire des offensives. A la 12e minute, Zakaria Aboukhlal pensait ouvrir le score après un tir repoussé par Lucas Perri. Mais au début de l'action, Joshua King était hors-jeu.

Rayan Cherki, Saïd Benrahma et Georges Mikautadze avaient du mal à combiner efficacement devant. Et derrière, la charnière Clinton Mata

Moussa Niakhaté donnait des sueurs froides aux supporters lyonnais. Le défenseur sénégalais était ainsi tout proche de marquer contre son camp avant la mi-temps sur un dégagement dévissé.

En seconde période, c'est surtout Toulouse qui s'offrait les meilleures actions. Il fallait attendre l'entrée en jeu de Malick Fofana pour apporter un semblant d'étincelles. A la 73e, le Belge était servi sur un caviar de Nemanja Matic mais sa grosse frappe était déviée par Guillaume Restes.

Jeudi soir, l'OL retrouvera la Ligue Europa. Mais ce ne sera pas une partie de plaisir puisqu'il faudra se déplacer en Turquie sur la pelouse du Fenerbahçe.

Olympique Lyonnais-Toulouse Football Club : 0-0 (0-0)

Avertissements : Kumbedi (56') pour Lyon

Buts :