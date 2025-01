OL : John Textor à Lyon ce lundi, Pierre Sage en danger ?

Selon RMC Sport, John Textor est attendu à Lyon ce lundi. Et il semblerait que l'Américain pourrait trancher la question de l'avenir de Pierre Sage à la tête de l'OL.

Après un nouveau résultat décevant, le match nul à Nantes dimanche soir, l'entraîneur lyonnais est plus que jamais sur la sellette.

Reste à savoir quelle option est la plus risquée pour John Textor : virer Pierre Sage à quelques jours d'un match couperet en Ligue Europa face à Ludogorets et de l'Olympico, ou garder Pierre Sage à quelques jours d'un match couperet en Ligue Europa face à Ludogorets et de l'Olympico...

Selon nos confrères, l'Américain hésiterait fortement entre les deux options. S'il a déjà sondé Paulo Fonseca, on ne sait pas s'il a d'autres coachs en tête pour remplacer Pierre Sage.