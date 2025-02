Clubs partenaires de l’OL : "Cela va au-delà du football et c’est très intéressant"

Malgré la défaite frustrante de l’OL, le 16e de finale de coupe de France entre Lyon et le FC Bourgoin-Jallieu, mi-janvier, a mis un coup de projecteur sur le partenariat qui lie les deux clubs. Mais le FCBJ n’est pas le seul club de football à bénéficier de cette relation un peu spéciale avec l’Olympique Lyonnais. Ils ne sont pas moins d’une dizaine, dont l’AS St Priest, le FBBP 01, Lyon La Duchère, ou Jura Sud Foot, à avoir intégré le Réseau Sport Excellence, mis en place par l’OL en 2012.

Un partenariat souvent mis en valeur par le prêt de joueurs, permettant à des jeunes de s’épanouir dans des clubs structurés évoluant à un niveau moins élevé. C’était par exemple le cas quand Bourg-en-Bresse jouait en Ligue 2 et qui avait obtenu le prêt de Romain Del Castillo, aujourd’hui attaquant à Brest.

Ce réseau concerne aussi le sport amateur. Une trentaine de clubs font eux partie du Réseau Sport de l’OL. Là, l’objectif est toujours le même : apporter une aide adaptée aux besoins des clubs, structurer l’organisation et professionnaliser les dirigeants en formant les éducateurs à la méthodologie OL.

"Cela nous donne accès à des formations pour nos entraineurs ou nos éducateurs, sur le fonctionnement d’un club ou sur l’aspect marketing", nous explique Djoudi Boumaza, le président du FC Menival, qui a vu éclore un certain Samuel Umtiti. "C’est peut-être ce qui a un peu attiré les regards sur nous, l’OL a vu le travail qu’on fait", confie le dirigeant, dont le club est partenaire de l’OL depuis six ans maintenant.

Cette relation se traduit aussi par la mise à disposition de places pour que les licenciés puissent aller voir les matchs au Groupama Stadium. Les jeunes footballeurs des clubs partenaires peuvent également être sélectionnés pour devenir ramasseurs de balles et les équipes peuvent participer au Challenge Orange à la mi-temps de chaque rencontre de l’OL à Décines.

"On peut aller à l’entrainement des joueurs, avec nos jeunes stagiaires, une fois par an", souligne Lionel Lamboley, le président de Belleville Football Beaujolais, qui relève au passage l’importance du label Réseau Sport OL : "Bien sûr que ça a un effet attractif. L’OL, c’est le plus grand club de la région. On met ce logo sur nos supports communications car on sait que ça attire encore".

"Mais cela va au-delà du football et c’est très intéressant", indique par ailleurs Lionel Lamboley. "L’OL est partenaire avec l’association Colosse aux pieds d’argile, qui œuvre notamment sur la question du harcèlement au quotidien, dans les clubs de sport ou à l’extérieur. Et c’est très intéressant car aujourd’hui avec les réseaux sociaux, c’est un domaine qu’on subit de plein fouet. Même dans le football, ce sont des choses qui arrivent aussi. Donc on les fait intervenir, ils viennent parler avec les enfants, jusqu’aux U17 et c’est très bien car on a besoin d’associations comme ça qui viennent échanger avec nos jeunes", poursuit-il.

Si cette coopération comporte de multiples facettes, l’OL ne perd pas de vue l’essentiel. Ces partenariats lui permettent de garder un œil sur les jeunes pousses de la région. "L’année dernière encore, on a eu trois enfants dont une fille qui ont été pris chez eux", assure Djoudi Boumaza du FC Menival, qui est en contact régulier avec l’OL. "Ils envoient souvent des recruteurs", affirme-t-il.

"Ils ont des recruteurs partout", confirme Lionel Lamboley. "Récemment, on a fait un tournoi national en salle avec nos U13 et l’OL vient à chaque fois en tant que club partenaire. Il y avait aussi d’autres clubs professionnels comme Troyes, Auxerre. Cela a été l’occasion pour des recruteurs de passer pour venir voir les enfants mais en général ils restent discrets. Ils me préviennent, mais ils ne se montrent pas".

Et l’OL ratisse large, au point de dépasser les frontières régionales, approchant par exemple le CO Vincennes en région parisienne ou le Sporting Club de Toulon il y a quelques années. A l’étranger aussi, Lyon a placé ses billes. Le club a mis en place une stratégie de développement international via des partenariats stratégiques, en Chine, mais aussi au Brésil avec la Pelé Academia ainsi qu’au Maroc avec le Fath Union Sport.

Le partenariat avec le club de Rabat a ainsi permis l’arrivée en 2022 du défenseur international espoir, Achraf Laaziri, actuellement prêté à Molenbeek. A l’époque, l’OL se "félicitait de cette signature" et comptait "poursuivre ses échanges privilégiés avec le FUS, basés sur le partage d’expérience et l’optimisation de son modèle académique".

Autre partenariat prolifique, et souvent mis en lumière à Lyon, celui avec le Dakar Sacré Cœur au Sénégal, qui aboutit régulièrement à l’arrivée de jeunes footballeurs à Décines. Le dernier échange en date remonte à octobre dernier, deux jeunes de 18 et 19 ans, Fallou Fall et Pierre-Antoine Diatta Dorival se sont engagés avec l’OL pour quatre saisons.

Pourtant, depuis l’arrivée d’Eagle Group, les échanges seraient devenus moins réguliers, du moins au niveau régional : "Avant on était beaucoup plus sollicité, mais on nous a expliqué qu’il y avait actuellement une grande restructuration au niveau de l’OL donc il faut le temps que tout ça se remette en place", note Lionel Lamboley, du Belleville Football Beaujolais.

C’est d’ailleurs pour cette raison de "réorganisation interne de ses activités" que l’Olympique lyonnais a refusé de s’exprimer auprès de Lyon Foot sur la question.

F.L.