"Très motivé pour faire du bon travail" : les premiers mots de Paulo Fonseca, nouvel entraineur de l’OL

Le nouvel entraineur de l’OL a expliqué "être très motivé pour commencer à travailler, à faire du bon travail avec Lyon, et obtenir des résultats pour rendre nos supporters heureux". Et le technicien portugais de confier que John Textor a été décisif dans sa prise de décision. "Il m’a expliqué de l’OL, et il était important pour moi de comprendre son projet pour ce grand club".

Le nouvel entraineur a salué son prédécesseur : "Il faut comprendre et composer avec la situation actuelle. Pierre a fait un excellent travail jusqu’à aujourd’hui, et nous devons reconnaître cela tout en prenant en compte les attentes des supporters. Nous entrons dans une nouvelle phase que je pense les supporters comprendront. Je connais l’ambiance ici ; j’ai joué quatre fois à Lyon et j’ai encore vu jeudi à quel point les supporters sont passionnés. Ce sera essentiel de pouvoir compter sur leur soutien".

Ce dernier a déjà identifié quelques axes de travail : "Je crois beaucoup en cette équipe. Je suis un entraîneur avec des idées claires et je vois de nombreuses choses à améliorer. Même si nous avons peu de temps, nous avons une marge de progression. Nous allons travailler pour devenir une meilleure équipe".

Et son baptême du feu se fera ce dimanche sur le banc lyonnais, au Vélodrome, à l’occasion de l’Olympico : "La pression ne me fait pas peur, j’y suis habitué. J’aime ça. Si on ne veut pas de pression, il faut choisir un autre métier".