OM-OL : Lyon s'incline dans un Olympico qui a tenu ses promesses (3-2)

Pour sa première sur le banc lyonnais, Paulo Fonseca alignait la même équipe que dimanche dernier à Nantes, pour la dernière de Pierre Sage.

En face, les Marseillais proposaient un jeu direct et agressif, n'hésitant pas à stopper par tous les moyens Rayan Cherki, victime de nombreuses fautes. Lyon avait donc toutes les peines du monde à ressortir les ballons en première période.

Avec un Alexandre Lacazette pris en tenaille, un Ernest Nuamah brouillon et un Rayan Cherki muselé, l'OL était aphone en attaque.

En seconde période, les deux formations se créaient enfin quelques occasions franches.

Sur un déboulé d'Ernest Nuamah à la 53e minute, le ballon revenait sur Rayan Cherki qui piquait dans la surface pour Corentin Tolisso. Le milieu de terrain n'avait plus qu'à tromper Geronimo Rulli (0-1).

Alors que l'OL cherchait le break, Marseille égalisait à la 61e minute. Amine Gouiri voyait sa frappe contrée se transformer en offrande pour Mason Greenwood (1-1).

Il ne fallait que quelques minutes de plus pour que Lyon sombre. Car à la 64e minute, Adrien Rabiot marquait de la tête au bout d'une belle action phocéenne (2-1).

L'Olympico s'emballait avec un pénalty transformé par Alexandre Lacazette à la 72e minute (2-2). Obtenu très généreusement après une main de Rabiot dans la surface, alors que le ballon avait d'abord touché son genou…

Et après plusieurs interventions de grande classe de Lucas Perri, le gardien brésilien devait s'incliner face à Luis Henrique, oublié au second poteau et qui reprenait victorieusement un centre de Pol Lirola (3-2).

La suite du programme pour l'OL sera la réception de Reims dimanche prochain à 15h.

Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais : 3-2 (0-0)

Avertissements : Tagliafico (82') pour Lyon

Buts : Tolisso (53') et Lacazette (72') pour Lyon. Greenwood (61'), Rabiot (64') et Henrique (85') pour Marseille.