Le Real Madrid met fin au record de l’OL en Ligue des Champions

Cela fait maintenant quelques années que l’OL n’a plus participé à la plus grande compétition européenne, mais les Lyonnais avaient tout de même réussi à conserver un record.

Lors des 16e de finale de Ligue des Champions ce mardi, Manchester City a été battu à domicile par le Real Madrid (2-3) pour la première fois depuis 2018 face à…l’Olympique Lyonnais. Les Citizens ont mis fin à une série de 34 rencontres consécutives dans la moindre défaite à l’Etihad Stadium.

Le 19 septembre 2018, Bruno Genesio avait opté pour un 4-4-1-1 avec Memphis Depay en pointe et Nabil Fekir à la barre. Dans un match où les Lyonnais ont trouvé tous les ingrédients de la victoire, après l’ouverture du score par Maxwell Cornet à la 26e minute, c’est Nabil Fekir qui a doublé la mise à la 43e minute. Malgré la réduction du score de Bernardo Silva à la 67e minute de jeu, les joueurs de Pep Guardiola n’avaient pas réussi à gagner face aux Gones. La célèbre interview d’après-match de Nabil Fekir: "I recupe the ball and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score", aura également laissé un souvenir important pour les joueurs et les supporters.

Également avec un maillot orange, les Lyonnais et Madrilènes n’auront pas laissé un bon souvenir à City lors des deux rencontres à domicile.