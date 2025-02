Après le bad buzz, ArtUp Lyon rectifie le tir avec une nouvelle fresque pour Pierre Sage

Après la fresque ratée qui avait déclenché une vague de moqueries sur les réseaux sociaux, le collectif ArtUp Lyon a décidé de reprendre les pinceaux pour offrir un nouvel hommage à l'ancien entraîneur de l'OL.

Dans une publication, les artistes expliquent avoir voulu "réitérer cet hommage en prenant cette fois plus de temps, et sur un mur encore plus visible".

C'est à l'entrée du tunnel de la Croix-Rousse, côté Vaise, qu'ils ont dévoilé un nouveau portrait de Pierre Sage, bien plus fidèle à la réalité.

Cette fresque inaugure ce que le collectif a baptisé le "mur des Gones". Un espace où, promettent-ils, "régulièrement nous mettrons à l’honneur une Lyonnaise ou un Lyonnais qui font ou qui ont fait la fierté de cette incroyable ville de Lyon."

Une initiative qui pourrait faire oublier leur premier essai manqué.