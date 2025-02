Salut nazi au Groupama Stadium : un supporter de l’OL condamné à de la prison avec sursis

Le jugement a été rendu ce mardi à Lyon.

Le supporter a également été condamné à la réalisation obligatoire d’un stage au mémorial de la Shoah à ses frais. Il a aussi été interdit de stade pendant deux ans, avec obligation de pointage lors des matchs de l’OL.

L’individu devra par ailleurs verser à l’OL et à la Licra 300 euros au titre des frais d’avocat, un euro de dommages et intérêts symbolique pour l’OL et 200 euros pour la Licra.

Devant le tribunal judiciaire de Lyon, le prévenu n’avait pas reconnu le salut nazi, expliquant avoir simplement levé le bras droit en l’air. Si son geste n'avait pas été capté par les caméras de vidéosurveillance de l'enceinte, l’homme avait été dénoncé par un autre supporter qui avait signalé les faits par mail au club. Avec sa description et l'emplacement dans le stade, l'OL avait pu retrouver et identifier l'individu, avant de communiquer son nom aux autorités.

Pour rappel, le club et la Licra étaient parties civiles dans cette affaire.