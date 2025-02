Pierre Sage : "Je sais qu'un jour, je reviendrai entraîner l'OL"

Et il a choisi l'Equipe pour revenir ce mardi sur sa folle mais courte aventure avec Lyon, ainsi que sur son avenir.

Pierre Sage a notamment expliqué "comprendre" et "respecter" le choix de John Textor d'engager Paulo Fonseca après son limogeage du Milan AC. Mais il en veut un peu à l'Américain de l'avoir comparé à un magicien concernant sa remontada la saison dernière : "Je n'ai pas l'impression d'être Gérard Majax. Je pense qu'il est possible de faire un exploit, une fois. Mais être capable de faire ce qu'on a fait l'an dernier, sur une durée aussi longue avec une progression constante à la fois dans le jeu et les résultats, ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas le fruit du hasard".

L'ancien entraîneur-adjoint du Red Star revient également sur sa relation avec les supporters, qui lui ont unaniment apporté leur soutien après sa mise à l'écart. "J'ai mis longtemps à dire merci, mais c'est parce que j'avais des procédures à respecter. Et je n'ai pas du tout d'aigreur à voir le club continuer dans cette harmonie. Moi, je souhaite que les gens soient supporters de l'OL, qu'il y ait Pierre Sage ou non dans l'équation".

Il est temps de vous dire MERCI et À BIENTÔT…

Allez l'OL ❤️💙 pic.twitter.com/d5FlK36xs3 — Pierre Sage (@Pierre__Sage) February 24, 2025 Et d'ailleurs, l'intéressé en est persuadé, il sera de nouveau dans l'équation : "Je sais qu'un jour, je reviendrai entraîner l'OL", jure-t-il, précisant vouloir à tout prix garder la maison qu'il est en train d'acheter dans l'agglomération lyonnaise. Et ce, même s'il part entraîner ailleurs.

"Il est évident que j'ai envie de coacher car ça me manque", conclut Pierre Sage, qui semble prêt à accepter des offres d'ici cet été.