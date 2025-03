OL-Le Havre : remontada sur le terrain et au classement pour Lyon (4-2)

Paulo Fonseca avait changé son équipe par rapport à la victoire de jeudi contre Bucarest, préférant aligner Thiago Almada et Rayan Cherki, et laisser Georges Mikautadze sur le banc.

De plus en plus pressant, l'OL obtenait un penalty à la 21e minute. Bien trouvé dans la surface, Nicolas Tagliafico était balayé dans la surface. Ce qui permettait ensuite à Alexandre Lacazette d'ouvrir le score, prenant Mathieu Gorgelin à contre-pied (1-0).

Mais les Normands se révoltaient et partaient à l'assaut du but de Lucas Perri. Et à la 27e minute, Yassine Kechta était très légèrement touché par Ernest Nuamah dans la surface. Abdoulaye Touré transformait le penalty d'une Panenka (1-1).

A la 35e minute, l'homme en forme du moment Ernest Nuamah pensait redonner l'avantage aux siens mais il était hors-jeu au départ de l'action qu'il concluait parfaitement…

Sur une mauvaise passe de Corentin Tolisso et une perte de balle de Nemanja Matic, Le Havre climatisait le Groupama Stadium juste avant la mi-temps. Josué Casimir s'infiltrait et croisait parfaitement sa frappe (1-2).

Frayeur dans le public à la 57e, avec un poteau 100% argentin. La frappe de Thiago Almada, touchée par Nicolas Tagliafico, heurtait le montant havrais.

Devant, Alexandre Lacazette ratait trois grosses occasions, soit en croisant trop son tir, en frappant ou en s'empalant sur le portier adverse…

C'était donc Malick Fofana qui se chargeait d'égaliser à la 78e. L'ailier belge éliminait Mathieu Gorgelin et marquait dans le but vide (2-2).

Il ne fallait ensuite que quelques minutes à Georges Mikautadze, également entré en jeu, pour catapulter un boulet de canon dans la cage havraise sur un corner à la 82e. Pleine lucarne pour le Géorgien (3-2) !

🚀 | Georges Mikautadze entre en jeu et envoie une fusée ! L’@OL repasse devant ! 3️⃣-2️⃣



🔗 Suivez la fin de la rencontre en direct sur DAZN : https://t.co/KaWMeNP3nQ#OLHAC pic.twitter.com/Wrd1Le7z6R — DAZN France (@DAZN_FR) March 16, 2025 Thiago Almada marquait même son premier but avec l'OL, sur une splendide contre-attaque dans les ultimes secondes de jeu (4-2). Avec cette victoire, Lyon devient 5e de Ligue 1, à seulement deux points de la troisième place !

Place désormais à la trêve internationale, durant laquelle de nombreux joueurs rejoindront leur sélection nationale. L'OL reviendra le vendredi 28 mars à Strasbourg.

Olympique Lyonnais-Le Havre Athletic Club 4-2 (1-2)

Avertissements : Matic (37') et Nuamah (55') pour Lyon

Buts : Lacazette (22'), Fofana (78'), Mikautadze (82') et Almada (90'+6) pour Lyon. Touré (31') et Casimir (45'+1) pour Le Havre.