Bayern Munich – OL féminin : un match de Ligue des Champions qui "se jouera sur des détails"

Les Lyonnaises se déplacent en Allemagne pour affronter le Bayern Munich à 21h dans le cadre des quarts de finale aller de la compétition européenne.

"On est là où on voulait être, dans le top 8 des meilleures équipes européennes, dans la course au plus grand trophée, c’est très excitant", a commenté Joe Montemurro en conférence de presse d’avant-match.

Si l’entraineur lyonnais ne voit aucun favori dans cette confrontation, les Fenottes savent qu’elles doivent se méfier de leur adversaire du soir : "Le Bayern a beaucoup de bonnes joueuses, on connait la mentalité allemande, très disciplinée. Elles vont faire tout ce qu’elles peuvent pour rendre le jeu difficile. Il faudra qu’on soit agressive et il faudra qu’on soit prête et je pense qu’on le sera", a analysé Dzsenifer Marozsán, pour qui le match "va se jouer sur des détails". "Il faudra gagner nos premiers duels et jouer pendant 90 minutes", a insisté la milieu de terrain.

Surtout, il faudra trouver le chemin des filets face à la meilleure défense du championnat allemand, tout en faisant en sorte de ne pas encaisser de buts. "On sait défendre collectivement, c’est une force de notre équipe", a souligné Joe Montemurro, qui pourra compter sur le retour en forme d’Ada Hegerberg.

Le match retour est prévu mercredi prochain au Groupama Stadium.