ASSE–OL féminin : "aborder ce derby comme un match de Ligue des Champions"

Les Lyonnaises se déplacent à Geoffroy-Guichard ce samedi à 21h pour le compte de la 18e journée de Première Ligue. "Il y a beaucoup de priorités et le championnat en est une. Ce match est très important et en plus c'est un derby", a annoncé d’emblée Joe Montemurro. Pour son deuxième derby sur le banc lyonnais, l’entraineur australien attend que ses joueuses soient "prêtes physiquement et mentalement".

Et sur le plan mental justement, inutile d’aller chercher très loin pour motiver les troupes. "La rivalité entre nos deux équipes existe depuis toujours et je baigne dedans depuis mes 14 ans. On essaye d'inculquer ça aux étrangères, je ne sais pas si elles ont autant envie que nous mais c’est avant tout un match de football donc elles vont tout donner", a confié Amel Majri, qui espère que "le score sera comme au match aller".

Il faut dire que les Lyonnaises s’étaient imposées 11-0 face aux Stéphanoises en novembre dernier.

Cette fois, la donne est un peu différente. Joe Montemurro compte faire tourner son effectif, avant le match retour de Ligue des Champions face au Bayern. C’est d’ailleurs avec la même envie que les Fenottes se présenteront à Geoffroy-Guichard : "On doit aborder ce derby comme un match de Ligue des Champions".

Les Vertes sont donc prévenues.