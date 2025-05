OL féminin-Dijon : Lyon en finale en attendant les Parisiennes (4-1)

C'est avec une équipe type que Joe Montemurro s'est présenté au Groupama Stadium ce dimanche. Après deux déconvenues retentissantes en Coupe de France et en Ligue des Champions, l'entraîneur australien sur la sellette savait qu'il ne pouvait pas non plus se louper sur le championnat.

Sur le terrain, les Fenottes ont également montré les muscles. Avec une ouverture du score dès la 19e minute d'Eugénie Le Sommer. L'attaquante décrochait une grosse frappe, détournée, à l'entrée de la surface pour tromper la gardienne adverse Katriina Talaslahti (1-0).

Eugénie Le Sommer ouvre le score dans ce premier match de Playoff de @ArkemaPL💥#OLDFCO l #ArkemaPL pic.twitter.com/3MCfl9DSg5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 11, 2025 Juste avant la mi-temps, Lindsey Heaps reprenait de la tête un centre de Kadidiatou Diani et faisait le break (2-0). Juste avant la mi-temps,reprenait de la tête un centre deet faisait le break (2-0).

L'OL féminin se mettait définitivement à l'abri à la 62e minute. Vanessa Gilles inscrivait le troisième but d'un tir en pivot (3-0).

Le festival rhodanien était conclu par Ada Hegerberg. La Norvégienne marquait d'une belle tête plongeante à la 84e minute (4-0).

Mais Viktoria Pinther profitait du relâchement des Fenottes pour sauver l'honneur en fin de rencontre (4-1).

Avec le ticket pour l'ultime rencontre des play-offs en poche, Lyon a rempli la première étape du contrat pour tenter de conserver son titre.

Place désormais à l'autre demi-finale qui opposera ce dimanche soir (21h) le PSG au Paris FC. Le vainqueur retrouvera donc l'OL le 16 mai.