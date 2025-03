Strasbourg-OL : Lyon se rate en beauté (4-2)

Lyon Foot

En ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l'OL avait l'occasion en or de monter provisoirement sur le podium. Mais pour cela, il fallait battre Strasbourg en Alsace. Or, Lyon a tout gâché et s'est incliné (4-2).

Avec les Argentins et Alexandre Lacazette sur le banc, l'OL avait pourtant dominé outrageusement la première période, multipliant les occasions. A la 9e minute, Djordje Petrovic était sauvé par sa barre transversale sur laquelle venait s'écraser une belle reprise de volée de Georges Mikautadze. Et à la 40e, le gardien serbe soufflait à nouveau lorsque le centre d'Ernest Nuamah était contré par un défenseur et propulsé dans sa lucarne. Mais le Ghanéen était signalé hors-jeu. Mais incapables de profiter de cette mainmise pour ouvrir le score, l'OL était puni à la 55e minute. Au terme d'une longue session d'attaques et de corners, Strasbourg se montrait lucide. Sur corner, le capitaine Andrey Santos plaçait une tête victorieuse (1-0). En l'espace de cinq minutes, Lyon sombrait. A la 60e, Dilane Bakwa profitait du manque de pressing des défenseurs pour enrouler une belle frappe qui contournait Lucas Perri (2-0). Mais ce match était décidément fou puisque Corentin Tolisso réduisait l'écart dès la 62e ! Rayan Cherki frappait fort et obligeait le gardien alsacien à repousser en cloche, le champion du monde 2018 reprenait ensuite de la tête dans les cages désertées (2-1). Un sursaut sans conséquence pour Strasbourg qui faisait le break à la 74e. Valentin Barco lançait Emanuel Emegha en profondeur. L'attaquant échappait à Clinton Mata et marquait (3-1). Sam Amo-Ameyaw se chargeait de couler Lyon à la 89e minute, sur une nouvelle démonstration d'apathie défensive (4-1). Et Georges Mikautadze marquait sur penalty, obtenu par Nicolas Tagliafico dans le temps additionnel, pour du beurre (4-2). L'OL fait la très mauvaise opération d'un week-end qui ne fait que commencer. Car Strasbourg double les Rhodaniens au classement. Autant dire qu'un autre résultat qu'une victoire samedi prochain au Groupama Stadium contre Lille sera dramatique. RC Strasbourg-Olympique Lyonnais 4-2 (0-0)

Avertissements : Cherki (82') et Tessmann (83') pour Lyon

Buts : Tolisso (62') et Mikautadze (90+5') pour Lyon. Santos (55'), Bakwa (60'), Emegha (74') et Amo-Ameyaw (89') pour Strasbourg X