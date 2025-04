Auxerre-OL : Lyon fonce vers le podium (1-3)

Paulo Fonseca avait choisi de faire souffler ses défenseurs, seul Moussa Niakhaté était titularisé aux côtés de Duje Caleta-Car, Abner et Saël Kumbedi.

Sur le terrain, Lyon peinait à se créer des occasions franches en première période face à des Auxerrois bien regroupés derrière.

Alexandre Lacazette lui se montrait toujours aussi maladroit devant le but. Comme sur cette énorme occasion à la 25e minute où il ratait son piqué sur le gardien avant d'échouer face au but vide en tirant sur le poteau… Ou ce duel perdu à la 32e sur une contre-attaque éclair menée par Rayan Cherki.

De la lucidité, Georges Mikautadze en avait beaucoup plus à la 50e minute. Lancé dans la profondeur par Corentin Tolisso, le Géorgien se faisait accrocher par Donovan Léon et obtenait un penalty qu'il transformait en force (0-1).

L'OL jouait de mieux en mieux et le deuxième but signé Rayan Cherki à la 62e minute est un petit bijou. Saël Kumbedi jouait bien le coup en remettant à Corentin Tolisso, le champion du monde 2018 laissait le ballon à Cherki qui enroulait sa frappe dans la lucarne opposée (0-2).

💥 | Rayan Cherki double la mise pour l’Olympique Lyonnais ! 🤩🙌 #AJAOL



👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/Ox4GKuEI4v — DAZN France (@DAZN_FR) April 13, 2025 Auxerre réduisait l'écart grâce à l'apathie défensive lyonnaise. A la 77e, Lassine Sinayoko décrochait un missile que Lucas Perri ne pouvait écarter (1-2). Auxerre réduisait l'écart grâce à l'apathie défensive lyonnaise. A la 77e,décrochait un missile quene pouvait écarter (1-2).

Mais l'espoir bourguignon était de courte durée. Si mauvais ce soir, Alexandre Lacazette se faisait pardonner en marquant à bout portant à la 84e, sur un caviar offert par Mikautadze (1-3).

Au classement, c'était évidemment l'opération idéale. La victoire permet à l'OL de remonter à la 4e place, avec un point de retard sur le 3e Marseille et un point d'avance sur Lille et Strasbourg. Autant dire qu'une victoire à Saint-Etienne dimanche prochain est indispensable. Mais avant cela, il faudra se rendre à Old Trafford pour affronter Manchester United jeudi.

AJ Auxerre-Olympique Lyonnais 1-3 (0-0)

Avertissements : Almada (58') pour Lyon

Buts : Mikautadze (54'), Cherki (62') et Lacazette (84') pour Lyon. Sinayoko (77') pour Auxerre