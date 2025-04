OL-Rennes : Lyon s'est vite remis la tête à l'endroit (4-1)

Malick Fofana marquait un bijou pour l'ouverture du score à la 8e minute. Sur une contre-attaque éclair, l'ailier belge était servi. D'un coup de rein, il se dégageait du marquage rennais avant de catapulter sa frappe dans la lucarne opposée de Brice Samba (1-0).

De nouvelles occasions lyonnaises donnaient des sueurs froides aux Bretons dépassés. Et à la 25e minute, c'est un certain Corentin Tolisso qui marquait, reprenant directement une passe à l'entrée de la surface (2-0). Déjà de retour après sa sortie sur civière à Saint-Etienne, le milieu de terrain était précieux dans le jeu.

Peu en réussite, comme c'est le cas depuis de longues semaines, Alexandre Lacazette faisait enfin l'étalage de tout son talent de buteur. A la 39e minute, le Général terminait une nouvelle contre-attaque efficace d'une lourde frappe (3-0).

Au retour des vestiaires, Rennes réduisait l'écart à la 50e minute grâce à une erreur inexplicable de Thiago Almada. L'Argentin dégageait dans sa propre surface, et Mohamed Meïté ne se faisait pas prier pour tromper Lucas Perri (3-1).

Alexandre Lacazette et Malick Fofana pensaient ensuite creuser toujours plus l'écart mais leurs buts étaient refusés pour des hors-jeu logiques.

Tout juste entré en jeu, Georges Mikautadze faisait exploser de joie le stade à la 77e. Avec Rayan Cherki, le Géorgien combinait et recevait le ballon qu'il contrôlait et reprenait de volée (4-1).

Avec cette victoire, l'OL soigne son goal-average et retrouve la 5e place, à un point des 2e et 3e Monaco et Marseille. Dimanche prochain, c'est Lens qu'il faudra écarter pour garder le rêve européen actif.

Olympique Lyonnais-Stade Rennais 4-1 (3-0)

Avertissements :

Buts : Fofana (8'), Tolisso (25'), Lacazette (39') et Mikautadze (77') pour Lyon. Meïté (50') pour Rennes