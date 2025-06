Michele Kang (OL Lyonnes) parmi les femmes propriétaires de clubs les plus riches

Michele Kang, propriétaire d’OL Lyonnes, n’est pas dans le Top 10 mais figure en très bonne position. Avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, la femme d’affaires américaine est onzième du classement Forbes, dominé par Miriam Adelson, la propriétaire des Dallas Mavericks.

Michele Kang, qui est 28e du classement des self-made women les plus riches, a fait fortune dans la technologie médicale. Forbes rappelle qu’elle est propriétaire, en plus d’OL Lyonnes, du club de Washington Spirit et des London City Lionesses, promus en Super League.

"Son empire pourrait encore s’agrandir bientôt, puisque Michele Kang garde à un œil sur a club sud-américain", précise Forbes.