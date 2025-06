Le nouveau maillot extérieur de l’OL et d’OL Lyonnes officiellement présenté !

Ce jeudi 19 juin, l’Olympique Lyonnais a présenté son nouveau maillot extérieur pour la saison 2025-2026. Sans surprise, il ressemble parfaitement à celui qui avait fuité il y a maintenant deux semaines.

On retrouve les couleurs traditionnelles de l’OL. Le bleu foncé comme base du maillot, avec des lignes verticales rouges et bleues au-dessus, symbolisant la géométrie du Groupama Stadium et les néons situés dans le tunnel de la sortie des joueurs. Le col, en V, nous rappelle la forme du blason du club et possède à l’intérieur l’inscription "fiers de nos couleurs".

"Ce maillot réveille une douce nostalgie chez les supporters"

"Conçu dans l’optique de rendre hommage aux couleurs rouge et bleu emblématiques du club et de sa ville, ce maillot incarnera symboliquement son territoire lors des rencontres à l’extérieur. Inspiré des tenues portées par de nombreuses générations de joueurs et de joueuses qui ont écrit l’histoire du club, ce maillot réveille une douce nostalgie chez les supporters", explique le club rhodanien dans son communiqué.

Petite particularité pour cette annonce : c’est la première fois que nous pouvons apercevoir le nouveau logo d’OL Lyonnes sur un équipement.

Le domicile est donc le prochain maillot attendu pour la saison prochaine.