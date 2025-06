John Textor vend enfin ses parts dans Crystal Palace : un pactole qui va rassurer la DNCG ?

Et jusqu'au bout du suspense, John Textor a finalement annoncé avoir conclu un accord pour la vente de ses parts dans Crystal Palace.

Selon son relais habituel via l'Equipe, l'homme d'affaires américain jure avoir signé dimanche un deal avec Woody Johnson. Le richissime propriétaire des Jets de New York va débourser plus de 200 millions d'euros pour acquérir 45% du capital du club anglais engagé en Premier League.

Suffisant pour rassurer la DNCG ce mardi lors de son audition de l'OL ? Pas sûr du tout ! Car comme d'habitude, John Textor arrivera avec des promesses mais pas d'argent palpable sur les comptes du club rhodanien.

Car si la vente des parts de Crystal Palace ne fait désormais plus beaucoup de doutes, elle n'est pas arrivée à son terme. La Premier League et la Super League féminine doivent encore donner leur accord pour permettre à Woody Johnson de mettre la main sur ces fameux 45%. Et John Textor de toucher son pactole.

Impossible donc d'arriver devant la DNCG avec une mallette remplie de 200 millions d'euros, car le patron de l'OL ne les a pas encore !

Cette vente est toutefois une bonne nouvelle pour Eagle Football, car l'argent servira à éponger les gouffres financiers des différents clubs du groupe. Elle permettra aussi à Crystal Palace de disputer la Ligue Europa en 2025-2026, compétition dans laquelle l'OL était aussi engagé.