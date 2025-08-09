OL Lyonnes-Servette : premier test passé haut la main (5-0)

Face au Servette FCCF, les Lyonnaises l'ont facilement emporté à Décines.

En première période, Jonatan Giraldez lançait dans le grand bain deux recrues-phares de l'été, Korbin Shrader et Lily Yohannes, au sein d'une équipe mêlant cadres comme Wendie Renard et Christiane Endler, et jeunes pousses comme Liana Joseph.

Cette dernière, alignée sur le front de l'attaque, marquait d'ailleurs face aux Suissesses, ainsi que Melchie Dumornay.

A la pause, Lyon menait 2-0.

Au retour des vestiaires, l'équipe était intégralement modifiée pour laisser la place aux jeunes, encadrées par Lindsey Heaps et Tabitha Chawinga.

Et la seconde mi-temps était plus prolifique, puisqu'Inès Benyahia et Tabitha Chawinga, auteure d'un doublé, portaient la marque à 5-0.

La prochaine rencontre fixée le 16 août face à Nuremberg se jouera également à huis-clos.