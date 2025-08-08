L'actu de l'OL

L’OL en Ligue Europa : le tribunal arbitral du sport étudie ce vendredi le recours de Crystal Palace - DR

Le tribunal arbitral du sport étudie en cette fin de semaine le litige qui oppose Crystal Palace à l’Olympique lyonnais.

Une audience se déroule ce vendredi à huis-clos, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse.

Ecarté de la Ligue Europa malgré une qualification sportive en raison de la règle de la multipropriété, Crystal Palace avait saisi l’instance pour tenter de jouer la C3 la saison prochaine. Cette affaire concerne aussi Nottingham Forest qui avait récupéré la place laissée vacante par les Eagles. 

"Aux côtés de l’annulation, Crystal Palace demande la réadmission à l’UEFA Europa League 2025/2026 avec l’admission de Nottingham Forest rejetée. À titre d’alternative, Crystal Palace demande la réadmission à l’UEFA Europa League 2025/2026 avec l’admission de l’OL refusée", expliquait le tribunal arbitral du sport.

Une décision opérative, sans motivation, sera rendue lundi dans cette affaire.

