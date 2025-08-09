OL-Getafe : la victoire avant la reprise, mais une prestation terne (2-1)

Getafe était un adversaire intéressant, qui avait terminé dans le ventre mou de la Liga la saison passée avec la 4e défense et la 2e pire attaque, et qui a connu quelques déboires lors de ses précédents matchs amicaux, avec 0 victoire au compteur.

Sur la pelouse du stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu, Tyler Morton était le seul nouveau visage aligné d'entrée. Pavel Sulc lui avait joué et même marqué dans la matinée face à Bourg-en-Bresse lors d'une opposition amicale surprise, surtout faite pour les jeunes et quelques recrues comme Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico.

Après un premier quart d'heure étouffant, où l'OL subissait les assauts espagnols et ne proposait rien, l'équipe emmenée par Georges Mikautadze relevait la tête. Malick Fofana, de retour de son protocole commotion, était l'élément déclencheur de plusieurs offensives intéressantes.

A force de pousser, Khalis Merah obtenait un penalty à la 23e minute, après avoir été poussé dans le dos lors d'une incursion dans la surface. Georges Mikautadze négociait avec Ainsley Maitland-Niles pour pouvoir le tirer. Sa tentative était repoussée par David Soria mais le Géorgien avait bien suivi et ouvrait le score (1-0).

Le jeu était souvent haché, la faute aux Espagnols qui multipliaient les fautes et les contacts brutaux.

Le rythme retombait et Getafe obtenait à son tour un penalty à la 39e minute, après une intervention maladroite de Moussa Niakhaté. Luis Milla égalisait en prenant Rémy Descamps à contrepied (1-1).

Cette rencontre était une histoire de penalties, puisque Georges Mikautadze était à son tour crocheté dans la surface à la 62e par le capitaine adverse Djené, logiquement exclu. Cette fois, c'est Ainsley Maitland-Niles qui le transformait (2-1).

Les petits pas de Maitland-Niles avant de tromper le gardien adverse !



On reprend l'avantage



2-1

L'absence de Corentin Tolisso a totalement brouillé le jeu lyonnais, tandis que Tyler Morton a rendu une copie fade et Moussa Niakhaté a été l'auteur d'une prestation catastrophique en défense.

La préparation estivale est désormais terminée, avec un bilan plutôt positif de 4 victoires, 1 défaite et 1 nul.

Paulo Fonseca a désormais une semaine pour parfaire les automatismes, intégrer davantage les recrues et se préparer à affronter le RC Lens de Pierre Sage samedi prochain (17h) pour la 1ère journée de Ligue 1.