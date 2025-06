Sonny Anderson réclame le départ de John Textor à l'OL : "Il faut essayer quelqu’un d’autre"

L'Américain, soucieux d'effacer au maximum la trace laissée par Jean-Michel Aulas à l'OL pour prendre le lead, s'était séparé de Sonny Anderson, l'ancien goleador devenu conseiller extérieur début 2023.

Ce jeudi, le Brésilien était l'invité de Jérôme Rothen sur RMC. Et il a évidemment dit tout le mal qu'il pensait de John Textor.

"J’ai alors reçu un appel de Santiago Cucci (l'ancien président exécutif de l’OL ndlr), pour me dire que Textor ne souhaitait plus travailler avec moi. Sans aucune explication. On m’a dit que c’était fini alors que j'avais un contrat de prestataire. Ils ont décidé de me payer jusqu’en juin, mais j’avais interdiction d’aller au club. On ne m’a donné aucune raison", se plaint Sonny Anderson, qui accuse notamment Florent Deligia, directeur de la communication de l'OL, d'agir "pour que les anciens de l’OL ne soient plus au club".

Faut-il sauver l'OL dans l'intérêt du foot français ?



🗣️ @rothenjerome : "Oui, le foot français ne peut pas se permettre de perdre la 3e ville de France, ce club historique. Il faut tout faire pour sauver l'OL." #RMCLive pic.twitter.com/o8t5SDHvW8 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 26, 2025

Selon Sonny Anderson, il est grand temps de tourner la page pour le bien de l'OL : "Ils ont lancé une section OL Légendes et moi je refuse d’en faire partie tant que Textor est encore là. Il faut essayer quelqu’un d’autre, quelqu’un qui connaît le club. On entend beaucoup de noms, peut-être Laurent Prud’homme, qui connaît le football français et les médias. Il a des choses en tête pour le club".