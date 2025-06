La LFP dévoilé son calendrier : l'OL apparait dans celui de la Ligue 1 !

Les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été dévoilés ce vendredi midi par la LFP. "Sous réserve des procédures en cours et d'éventuels recours", l'OL apparait en Ligue 1, malgré la relégation à titre conservatoire en Ligue 2.

Si on se fie à ce calendrier, l’OL affrontera Lens… en Ligue 1 pour la première journée du championnat et retrouverait un certain Pierre Sage...Le fameux Olympico se déroulera le 31 août au Groupama Stadium et le 1er mars au Vélodrome à Marseille.

En cas de relégation effective, les hommes de Paulo Fonseca se déplaceraient à Amiens si c'est Reims qui était repêché à leur place. L'historique derby contre Saint-Etienne se jouera le 18 septembre pour le match aller et le 23 janvier pour le match retour.