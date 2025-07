Il faut trouver 200 millions d'euros en une semaine : l'OL dans de beaux draps

Dépités après l'annonce de la rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG, ils ont repris espoir en apprenant le départ de John Textor, l'arrivée de Michele Kang, la possibilité qu'Ares mette au pot... Et puis viennent les exigences des instances du football français pour sauver le club lyonnais.

Selon l'Equipe, l'OL doit trouver d'ici le 10 juillet et son passage en appel la modique somme de 100 millions d'euros. Mais aussi apporter la garantie ferme qu'il sera capable d'aligner 100 millions d'euros l'été prochain.

Soit 200 millions d'euros à apporter en l'espace d'une semaine...

Depuis ces révélations, les messages défaitistes affluent sur les réseaux sociaux. Plus grand monde ne croit au maintien de l'OL en Ligue 1 désormais, et beaucoup imaginent la fin, peut-être définitive, du club dans les premiers étages du football français et européen.