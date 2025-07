OL-FCVB : Lyon évite la foudre et lance sa pré-saison (1-0)

Avec près d'une heure de retard sur le programme initial, la faute à un orage diluvien, la rencontre amicale OL-FCVB a pu être lancée.

Au coup d'envoi, Paulo Fonseca, en tribunes à cause de sa suspension, faisait largement tourner. D'abord parce qu'il devait se passer de deux gardiens : Lucas Perri, out pour quelques jours, et de Mathieu Patouillet, également blessé. Et de son attaquant Georges Mikautadze, qui a également ressenti une douleur articulaire en cette fin de semaine.

Mais aussi pour procéder à une revue d'effectif et donner la possibilité aux jeunes du centre de formation comme Khalis Merah ou Yacine Chaib de montrer ce qu'ils valent.

En face, les Caladois se montraient plus en jambes, puisque les pensionnaires de National ont déjà disputé deux rencontres cet été, pour deux défaites face à Clermont et Nancy.

La pluie ne permettait pas aux deux équipes de développer un jeu léché, ni à se procurer des occasions. Enzo Molebe poussait à la parade le portier des Tigres à la 27e minute sur une belle frappe.

En seconde période, un onze totalement remanié se présentait sur la pelouse détrempée du Groupama OL Training Center, avec notamment Corentin Tolisso, Malick Fofana ou Téo Barisic.

Un penalty était obtenu par l'OL à la 64e minute après la main dans la surface d'un défenseur adverse. Corentin Tolisso se chargeait de le transformer pour l'ouverture du score dans ce derby (1-0).

L'Olympique Lyonnais enchaînera mercredi avec un nouvel affrontement amical, toujours à Décines, cette fois face à Molenbeek. L'occasion de probablement retrouver Justin Bengui, en partance pour le club belge d'Eagle Football.