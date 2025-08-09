L’OL reçoit Getafe à Bourgoin-Jallieu pour son dernier match de préparation

Dans une semaine, la Ligue 1 reprend ses droits pour une saison 2025-2026 qui s’annonce remplie d'incertitudes du côté de l’Olympique Lyonnais. Mais avant cela, Paulo Fonseca et son staff souhaitent effectuer des derniers ajustements pour être plus prêts que jamais.

C’est pourquoi, ce samedi 9 août (19h), les Gones affrontent Getafe au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu pour clore leur préparation.

Le club espagnol a terminé 13e du championnat lors de l’exercice précédent et ne disputera aucune coupe d’Europe. Cependant, cela reste un test important pour les Rhodaniens, puisque Getafe détient des joueurs de qualité au sein de son effectif, comme un certain Borja Mayoral, attaquant.

Cette rencontre sera l’occasion de voir évoluer les nouvelles recrues de ce mercato estival. Fraîchement débarqués dans le Rhône, Tyler Morton (ex-Liverpool) et Pavel Sulc (ex-Viktoria Plzen) devraient faire leur début sous les couleurs de l’OL.

Le stade Pierre-Rajon, qui reste un cauchemar pour les supporters depuis l’élimination en Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu, accueillera plus de 3500 spectateurs pour cette affiche. Selon Le Progrès, la barre des 4000 personnes pourrait être atteinte sur les 7500 places disponibles. Ce sera donc le premier et unique match de préparation avec du public dans la région en cette intersaison.