OL Lyonnes bien représenté pour le Ballon d’Or 2025

Ce jeudi 7 août, les nommés pour toutes les catégories de la 69e édition du Ballon d’Or ont été dévoilés. Si chez les hommes, aucun joueur de l’Olympique Lyonnais n’a été invité, chez les femmes, c’est une toute autre histoire.

OL Lyonnes figure parmi les cinq meilleurs clubs de la planète, aux côtés d’Arsenal, de Barcelone, de Chelsea et d’Orlando Pride. Un résultat flatteur pour une équipe qui n’a remporté qu’un seul trophée lors de l’exercice 2024-2025 : la Arkema Première Ligue.

Deux joueuses prétendantes au Ballon d’Or

Au sein des 30 nommées pour le mythique titre individuel du Ballon d’Or, on retrouve la milieu de terrain Lindsey Heaps, ainsi que Melchie Dumornay, auteure d’une saison remarquable (16 buts en 19 matchs de championnat).

Si c'est déjà la 3e nomination pour l'Américaine, c'est la première pour l'Haïtienne.

Deux Françaises figurent parmi les nommées : Clara Mateo (Paris FC) et Sandy Baltimore (Chelsea), tandis qu'une ancienne Lyonnaise rêve de le glaner après sa victoire à l'Euro avec l'Angleterre : Lucy Bronze.

Christiane Endler, habituellement nommée dans la catégorie des meilleures gardiennes, sort des sondages cette année.

En ce qui concerne les meilleurs entraîneurs de la saison, Joe Montemurro, qui a quitté Lyon en juin dernier, ne fait logiquement pas partie des nommés. Les Rhodaniens seront à fond derrière leur ancienne joueuse et entraîneure, Sonia Bompastor, elle qui exerce aujourd’hui sous les couleurs de Chelsea.

Il faut tout de même rester réaliste. Il n’y a presque aucune chance de voir l’OL Lyonnes soulever un trophée cette année. Quant à la traditionnelle cérémonie du Ballon d’Or, elle aura lieu le 22 septembre prochain, au théâtre du Châtelet, à Paris.