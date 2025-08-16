Lens-OL : un premier déplacement en Ligue 1 avec beaucoup d’incertitudes chez les Gones

Nos Gones se déplacent à Lens, ce samedi (17h, beIN SPORTS), pour le compte de la première journée du championnat de France. Après un début d’été marqué par une relégation temporaire, un changement de direction et un effectif complètement remanié, c’est un tout nouvel OL qui s’apprête à affronter les Sang et Or de Pierre Sage.

Point positif : la préparation. Les matchs de pré-saison ont été très enrichissants, comme en témoigne Corentin Tolisso : "On a fait des bons matchs amicaux. J'ai connu des précédents OL où on ne gagnait pas forcément les matchs, et c'était beaucoup plus compliqué de commencer le championnat avec moins de confiance. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même assez de confiance". Même discours du côté du technicien Paulo Fonseca : "Nous sommes très confiants. Ça va être un adversaire difficile, qui commence à la maison. Je crois qu’on peut faire un bon match."

1000 supporters lyonnais attendus

Nouveau capitaine rhodanien, Corentin Tolisso souhaite tout de même se nourrir des erreurs commises la saison précédente pour venir à Lens avec de réelles ambitions. "Si on arrive à être plus régulier que ce qu'on a été l'année dernière, c’est-à-dire ne pas faire une mi-temps sur deux, on pourra faire de bonnes choses", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Paulo Fonseca devra concocter son XI de départ sans plusieurs joueurs. Si Nemanja Matic, Mahamadou Diawara et Paul Akouokou ont volontairement été écartés du groupe pour leur permettre de trouver une porte de sortie, Ernest Nuamah et Orel Mangala ne seront toujours pas de la partie. Ces derniers sont en convalescence et devraient bientôt revenir sur les terrains.

Le coup d’envoi sera donc donné à 17h au stade Bollaert, devant près de 1000 supporters lyonnais qui rempliront le parcage visiteur.