OL Lyonnes affronte les London City Lionesses ce jeudi dans un match enfin ouvert au public

Ce jeudi, à 19h, l’OL Lyonnes entame son troisième match de présaison face aux London City Lionesses, membre de la holding de Michele Kang, Kynisca.

La rencontre aura lieu sur la pelouse du stade Gérard Houllier, au Groupama OL Training Center. Et, pour la première fois de l’été, elle sera ouverte aux fans.

Et ces derniers vont être gâtés, puisqu’ils devraient apercevoir les nouvelles recrues laissées au repos après l’Euro 2025, comme Jule Brand et Marie-Antoinette Katoto.

Korbin Shrader et Lily Yohannes, déjà alignées lors des premiers amicaux, devraient encore avoir du temps de jeu.

Pour le moment, la préparation se déroule à merveille pour les joueuses de Jonatan Giraldez : 5-0 contre le Servette FCCF et 3-0 face à Nuremberg. Après la rencontre de ce jeudi, les Fenottes s’envoleront, ce samedi, en direction de l’Allemagne, au campus Adidas d’Herzogenaurach, pour effectuer un stage estival où elles affronteront le Bayern Munich (26 août) et Francfort (30 août).

La reprise de la Arkema Première Ligue est prévue pour le 7 septembre prochain, face à l'OM.