OL Lyonnes-Nuremberg : nouvelle revue d'effectif, nouvelle victoire (3-0)

Petit à petit, le nouvel entraîneur espagnol d'OL Lyonnes tente d'imposer sa patte. Ce samedi, il a encore donné du temps de jeu à un maximum de joueuses et de jeunes. Pourtant, il avait récupéré cette semaine ses joueuses internationales revenues de vacances après l'Euro.

Mais au coup d'envoi, Jonatan Giraldez préférait aligner une équipe jeune encadrée de Lindsey Heaps, Christiane Endler et Tabitha Chawinga. C'est finalement Elma Nelhage qui ouvrait le score en première période (1-0). La défenseure suédoise inscrivait ainsi son premier but avec OL Lyonnes depuis son arrivée en janvier dernier.

A la pause, l'intégralité de l'équipe était changée, avec Wendie Renard, Melchie Dumornay et Ada Hegerberg notamment lancées face aux Allemandes.

La seconde équipe inscrivait deux buts supplémentaires signés Korbin Shrader et Julie Swierot.

Victoire finale contre Nuremberg : 3-0.

Le prochain match amical des Fenottes sera enfin ouvert au public. Ce sera ce jeudi à 19h au Groupama OL Training Center contre les London City Lionesses, l'autre club de Michele Kang. Puis le groupe lyonnais partira en stage en Allemagne, au Campus Adidas de Herzogenaurauch.