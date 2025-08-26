OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée du Bayern Munich en amical (4-1)

Actuellement en stage en Allemagne, les joueuses d’OL Lyonnes affrontaient ce mardi après-midi le Bayern Munich en amical.

Et les joueuses de Jonatan Giraldez poursuivent leur montée en puissance, à quinze jours de la reprise du championnat face à Marseille, le 7 septembre au Groupama Stadium.

Après avoir mené 1-0 à la pause, les Fenottes ont pris la mesure de leur adversaire au retour des vestiaires, malgré une égalisation allemande à la 59e. Jule Brand a ensuite provoqué un pénalty, transformé par Kadidiatou Diani, permettant à OL Lyonnes de mener 2-1 à la 82e. Les Lyonnaises ont enfoncé le clou en fin de match, grâce à Liana Joseph et Marie-Antoinette Katoto.

Cette victoire 4-1 permet aux Lyonnaises d’aborder sereinement la prochaine rencontre amicale, fixée dimanche à 13h face à l’Eintracht Francfort.