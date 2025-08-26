La pépite de l’OL, Khalis Merah, prolonge jusqu'en 2029

Sans surprise, la jeune pépite a signé pour deux saisons supplémentaires en Rouge et Bleu. Khalis Merah est désormais lié à l'OL jusqu’au 30 juin 2029. Très apprécié des supporters lyonnais après un début de saison réussi, le milieu de terrain “incarne une identité profondément lyonnaise”. Né en 2007 et arrivé à l'Académie à l'âge de 9 ans, Khalis Merah venait de signer son premier contrat professionnel le 24 février dernier.

Le capitaine de l’équipe des U19 lors de la Coupe Gambardella a terminé sa dernière saison en National 3 avant de faire le saut dans la cour des grands lors des matchs face à Lens et Metz. Acclamé par ses coéquipiers ce mardi matin à l'entraînement lors d'une haie d’honneur, Khalis Merah est désormais considéré comme un des plus grands espoirs de l'OL. Une pression qu'il faudra réussir à gérer.