L'actu de l'OL

La pépite de l’OL, Khalis Merah, prolonge jusqu'en 2029

La pépite de l’OL, Khalis Merah, prolonge jusqu'en 2029
La pépite de l’OL Khalis Merah prolonge jusqu'en 2029 - Lyon Foot

Le jeune Khalis Merah prolonge à Lyon pour le plus grand plaisir des supporters !

Sans surprise, la jeune pépite a signé pour deux saisons supplémentaires en Rouge et Bleu. Khalis Merah est désormais lié à l'OL jusqu’au 30 juin 2029. Très apprécié des supporters lyonnais après un début de saison réussi, le milieu de terrain “incarne une identité profondément lyonnaise”. Né en 2007 et arrivé à l'Académie à l'âge de 9 ans, Khalis Merah venait de signer son premier contrat professionnel le 24 février dernier. 

Le capitaine de l’équipe des U19 lors de la Coupe Gambardella a terminé sa dernière saison en National 3 avant de faire le saut dans la cour des grands lors des matchs face à Lens et Metz. Acclamé par ses coéquipiers ce mardi matin à l'entraînement lors d'une haie d’honneur, Khalis Merah est désormais considéré comme un des plus grands espoirs de l'OL. Une pression qu'il faudra réussir à gérer.

Tags :

Khalis Merah

OL

Academy

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Mr Brun le 26/08/2025 à 20:53

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il sort de plus en plus des futur Zidane et jamais des futur Platini .

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.