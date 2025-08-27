Equipes nationales

Equipe de France : Corentin Tolisso de nouveau oublié par Didier Deschamps, Rayan Cherki (ex-OL) dans la liste - Lyon Foot

Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi sa liste des joueurs appelés pour lancer la campagne de qualifications à la prochaine Coupe du Monde.

Le sélectionneur de l’équipe de France a de nouveau "oublié" de convoquer Corentin Tolisso, malgré un début de saison taille patron. Au milieu, Didier Deschamps a préféré faire appel à Adrien Rabiot, pourtant en délicatesse avec l’Olympique de Marseille, Aurélien Tchouameni, Manu Koné, Désiré Doué et Képhren Thuram.

La déception doit être grande pour le nouveau capitaine de l'OL qui s'était confié après la victoire face à Metz : "Je travaille beaucoup au quotidien, j'essaye de rendre ce que le coach me donne. On verra ce qu'il se passe pour l'Equipe de France. Bien sûr que c'est un objectif, je l'avais dit l'année dernière et ça n'a pas changé cette année".

Quelques anciens joueurs de l’OL figurent toutefois dans le groupe, dont Malo Gusto, Bradley Barcola et Rayan Cherki qui s’est envolé cet été pour Manchester City. 

Les Bleus affronteront l’Ukraine le 5 septembre et l’Islande le 9 septembre.

