Son départ de l’OL féminin, non-sélection en équipe de France : Eugénie Le Sommer règle ses comptes

L’ancienne joueuse de l’OL féminin, renommé depuis OL Lyonnes, est revenue, lors d’une conférence de presse organisée en visio-conférence, sur les raisons de son départ de Lyon : "Ce n’était pas forcément ma décision. Je l’ai su tard, au mois de mai. Mais je l’avais un peu anticipé, quand on n’a pas de nouvelles du club pendant la saison on se pose des questions. C’est une décision qui appartient au club. Quand tu es en fin de contrat, tu sais que tout est possible. C’est l’effet tardif qui est décevant. Mais je n’ai plus de problème avec ça".

A cette désillusion, s’est ajouté un autre événement plus difficile à digérer pour l’attaquante emblématique : sa non-sélection en équipe de France pour l’Euro. "Cela a été très dur à encaisser. Il y a surtout eu de l’incompréhension. Dans ces moments-là, on oublie souvent le côté humain et on ne se dit pas comment une joueuse va se sentir après ça. Les choix, on ne les discute pas et je ne les ai jamais discutées d’ailleurs. Mais quand on donne sa confiance à quelqu’un, c’est difficile. Je me suis sentie trahie parce que j’avais donné ma confiance", a confié Eugénie Le Sommer avant d’ajouter : "Je ne critique pas les choix, mais la manière. Il y a un côté humain qu’on ne peut pas négliger dans le foot et je trouve ça dommage. Je ne pensais pas mériter ça".

Car la Bretonne explique avoir appris cette décision lors d’un "coup de fil de trois minutes".

Eugénie Le Sommer, qui n’a pas hésité à livrer les détails de l’appel de Laurent Bonadei : "La raison, c’était qu’il préparait la Coupe du monde de 2027. Je ne pensais pas qu’on pourrait me le dire comme ça au téléphone. Quand en début de saison on te met dans un groupe de leader, notamment avec Wendie (Renard, la capitaine d'OL Lyonnes ndlr), où on a des appels téléphoniques à trois, on te donne le programme pour l’Euro, te dit ce qu’on va faire… Je ne dis pas que c’était assuré qu’on aille à l’Euro, mais en fait je me demande juste pourquoi. C’est ça qui est difficile".

L’attaquante internationale a su rebondir, au Mexique, où elle a trouvé "un nouveau challenge". Le défi semble d’ores et déjà réussi puisque l’ancienne Lyonnaise a inscrit 8 buts en 8 matchs sous les couleurs de son nouveau club.