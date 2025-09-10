OL Lyonnes : Selma Bacha prolonge son contrat jusqu’en 2030

Le club a annoncé ce mercredi avoir prolongé le contrat de la latérale gauche internationale pour une saison supplémentaire. Selma Bacha est désormais liée à l’OL jusqu’au 30 juin 2030.

A 24 ans, la Lyonnaise, qui entame sa neuvième saison au club, entend "s’inscrire davantage dans l’histoire" d’OL Lyonnes.

Dans un communiqué, le club dit "se réjouir de cette nouvelle prolongation, qui consolide son projet ambitieux autour de joueuses de talent et d’expérience comme Selma".