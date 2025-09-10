OL Lyonnes

OL Lyonnes : Selma Bacha prolonge son contrat jusqu’en 2030

OL Lyonnes : Selma Bacha prolonge son contrat jusqu’en 2030
OL Lyonnes : Selma Bacha prolonge son contrat jusqu’en 2030 - DR

OL Lyonnes compte sur Selma Bacha dans le futur.

Le club a annoncé ce mercredi avoir prolongé le contrat de la latérale gauche internationale pour une saison supplémentaire. Selma Bacha est désormais liée à l’OL jusqu’au 30 juin 2030.

A 24 ans, la Lyonnaise, qui entame sa neuvième saison au club, entend "s’inscrire davantage dans l’histoire" d’OL Lyonnes.

Dans un communiqué, le club dit "se réjouir de cette nouvelle prolongation, qui consolide son projet ambitieux autour de joueuses de talent et d’expérience comme Selma".

Tags :

Selma Bacha

prolongation de contrat

OL Lyonnes

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.