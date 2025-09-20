OL Lyonnes

OL Lyonnes-ASSE : un derby dans la poche, mais un jeu qui peine à convaincre

Quoi de mieux qu'un derby pour reprendre le championnat ?

Après une première victoire il y a 15 jours à domicile face à l’Olympique de Marseille puis un week-end off, les joueuses d’OL Lyonnes se déplaçaient sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne ce samedi après-midi pour le compte de la 2e journée de Première Ligue. 

Si Lyon l'a emporté (0-2), le jeu proposé par les joueuses de Jonatan Giraldez n'a pas convaincu.

Il a fallu attendre la 41e minute pour l'ouverture du score de Lindsey Heaps, d'une tête rageuse sur un coup-franc botté par Selma Bacha (0-1).

Puis Marie-Antoinette Katoto faisait le break à la 76e minute, reprenant un ballon repoussé par la gardienne ligérienne après une tentative de Jule Brand (0-2).

L'essentiel était présent, mais il faudra se préparer plus efficacement pour aborder le choc face au PSG prévu le 27 septembre prochain.

