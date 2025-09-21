Anciens de l'OL

D’anciens joueurs de l’OL feront équipe avec d’anciens Stéphanois pour un match caritatif !

Ils vont mettre leur rivalité de côté le temps d'un match.

D’anciens joueurs de l’OL et d’anciens joueurs de l’ASSE vont faire équipe à l’occasion d’un match caritatif.

C’est l’association Stef Cares, qui lutte contre l’usage du téléphone au volant, qui est à l’origine de cette initiative. 

La rencontre, diffusée sur Youtube, aura lieu le 24 septembre prochain, à 19h, à Firminy. Sur le terrain, d’anciens Lyonnais dont Sidney Govou, Maxime Gonalons et Loïc Rémy et d’anciens joueurs de l’ASSE tels que Loïc Perrin, Romain Hamouma et Benjamin Corgnet.

Leur équipe affrontera le CIF, le club des internationaux de football, composé d’anciens internationaux, dont certains ont également évolué à l’OL, comme Clément Grenier.

