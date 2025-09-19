Les supporters d’OL Lyonnes interdits de déplacement à St Etienne dans le cadre du derby féminin !

Les supporters d’OL Lyonnes seront interdits de déplacement à St Etienne ce samedi, alors que les féminines affrontent les Stéphanoises à 15h30 au stade Selif-Keita dans le cadre de la 2e journée de Première Ligue.
La préfecture de la Loire a publié un arrêté préfectoral ce vendredi pour interdire la venue des supporters lyonnais. Les autorités considèrent que "la présence importante de supporters stéphanois autour du stade Geoffroy-Guichard dès 16 heures et la présence d'une trentaine de supporters lyonnais sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public".
Et la préfecture de rappeler "l’antagonisme ancien et durable" qui oppose les supporters des équipes masculines de l'ASSE et de l'OL : "Cet antagonisme est à l'origine de troubles graves à l'ordre public lors de déplacements des supporters".
Dans un communiqué, OL Lyonnes dit " s'étonner de cette décision qui ne fait suite à aucun précédent concernant les rencontres entre les deux équipes ".
Rien à voir, le problème est celui des soi-disant supporteurs de l'ASSE et de l'OL (en fait de la racaille de bas étage chez les deux). Imagine un peu une voiture immatriculée 69 avec un écusson de l'OL, ou un drapeau de l'OL visible garée à Sainté, c’est le lynchage assuré par les abrutis de service.Signaler Répondre
Et pourtant je suis Stéphanois (j'ai même joué à l'ASSE dans mon "jeune temps"), mais ces gens-là me font honte !
n'importe quoi M. le préfet de la loireSignaler Répondre
C'est bien connues, les supportrices de foot sont hyper violentes…Signaler Répondre
Mais est-on sûr que ce sont bien des femmes ???
Il faudrait des preuves scientifiques !!