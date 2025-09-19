Les supporters d’OL Lyonnes interdits de déplacement à St Etienne dans le cadre du derby féminin !

Les supporters d’OL Lyonnes seront interdits de déplacement à St Etienne ce samedi, alors que les féminines affrontent les Stéphanoises à 15h30 au stade Selif-Keita dans le cadre de la 2e journée de Première Ligue.

La préfecture de la Loire a publié un arrêté préfectoral ce vendredi pour interdire la venue des supporters lyonnais. Les autorités considèrent que "la présence importante de supporters stéphanois autour du stade Geoffroy-Guichard dès 16 heures et la présence d'une trentaine de supporters lyonnais sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public".

Et la préfecture de rappeler "l’antagonisme ancien et durable" qui oppose les supporters des équipes masculines de l'ASSE et de l'OL : "Cet antagonisme est à l'origine de troubles graves à l'ordre public lors de déplacements des supporters".

Dans un communiqué, OL Lyonnes dit " s'étonner de cette décision qui ne fait suite à aucun précédent concernant les rencontres entre les deux équipes ".