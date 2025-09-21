L'actu de l'OL

Un adolescent agressé après avoir sorti un drapeau algérien lors d'OL-Angers ?

Ce vendredi soir, l'OL battait Angers, relançant la machine à victoire.

Mais alors que les coéquipiers de Corentin Tolisso venaient à bout de leurs adversaires en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, un épisode de violence éclatait dans les tribunes du Groupama Stadium.

Au Progrès, un supporter de 17 ans raconte avoir été agressé en virage sud intermédiaire. D'autres fans de l'OL l'auraient encerclé, menacé et lui auraient volé le drapeau algérien qu'il venait de brandir pour célébrer Rachid Ghezzal, de retour au Groupama Stadium après 8 ans d'absence avec la liquette lyonnaise.

"Deux personnes sont venues me voir et me l’ont arraché des mains (le drapeau ndlr). J’ai essayé de le retenir mais elles sont parties avec. En me disant que je n’avais rien à faire ici, qu’on est en France, à Lyon, et que j’allais avoir des problèmes", raconte l'adolescent à nos confrères.

De son côté, l'OL a confirmé l'intervention de stadiers, sans davantage de précisions autour de l'altercation. Le club incite la victime à porter plainte.

Pour rappel, il est autorisé de brandir un drapeau étranger dans le Groupama Stadium, à condition qu'il soit de la nationalité de l'un des joueurs du club. Or, s'il est né à Décines, Rachid Ghezzal a défendu les couleurs de l'Algérie.

Gone 69 le 22/09/2025 à 13:52

Plus de drapeaux palestiniens dans notre tribune ça suffit, Que de l’OL !

Manon01 le 22/09/2025 à 13:22
OL4ever a écrit le 22/09/2025 à 12h11

Pas de majorité, des supporters violents et d'extreme droite qui s'approprient le stade.
Pas une provocation, le drapeau de la nationalité d'un joueur sur le terrain.

Il a raison pourtant, Il n'y a que la vérité qui dérange.

OL4ever le 22/09/2025 à 12:11
DTC a écrit le 21/09/2025 à 18h14

Ben oui cette manie de brandir des drapeaux palestiniens, algériens... à la moindre occasion.
Çà fini forcément par irriter la majorité silencieuse.

Pas de majorité, des supporters violents et d'extreme droite qui s'approprient le stade.
Pas une provocation, le drapeau de la nationalité d'un joueur sur le terrain.

basta le 22/09/2025 à 11:09
Que ça lui serve de leçon a écrit le 21/09/2025 à 21h06

Dans un monde où personne ne supporte plus rien, sortir ce genre de drapeau n’est pas intelligent…

en France l'intelligence n'est plus à la mode !

Pfff le 22/09/2025 à 11:03
Amen a écrit le 22/09/2025 à 08h13

Le club incite la victime à porter plainte, comme s'il n'avait pas d'autre chose à faire de plus important que ce cas isolé.
Si le règlement autorise à ne sortir que des drapeaux nationaux des joueurs qui sont dans l'équipe , je me fais du souci pour celui de la France , bientôt on ne le verra plus du tout !
Il est évident qu'en France , cette affaire est plus grave que quand il y a des milliers de maghrébins qui sifflent la Marseillaise .

Ne te fais pas de soucis pour le drapeau français au stade de Lyon..
Il n'est pas près de disparaître..

Lyonnaisedu3 le 22/09/2025 à 10:30

Brandir un drapeau algérien, vues les tensions entre la France et l'Algérie et vu le contexte global de progression de l'extrême droite, c'était débile. Brandis le drapeau français ou aucun drapeau, nous n'avons pas besoin de provocations débiles en ce moment.

Free Lyon le 22/09/2025 à 10:03

Très bonne initiative du VS , ce drapeau d'une dicature militaire qui spolie son peuple et le maltraitre n'a rien à faire dans un pays démoctratique .

pasquoil le 22/09/2025 à 09:58

tout à fait d’accord avec vous 👍

pasquoil le 22/09/2025 à 09:57

👍❤️

Bertrand kanta le 22/09/2025 à 09:03

Non mais il faut arrêter , une fois il y avait un match Norvège Finlande et un supporter a brandi le drapeau algérien , mais de grâce pourquoi ? Je pense qu’une partie de cette population a besoin d’un certificat médical mentale avant d’accéder au stade

Bof le 22/09/2025 à 08:48
Kalima a écrit le 22/09/2025 à 05h00

Pourquoi un drapeau algérien pour un match de football de Ligue 1? Ridicule et une fois de plus une provocation. Voyez-vous des drapeaux turcs dans des matchs de Bundesliga ou des drapeaux pakistanais en math de Premier League?

Ton commentaire est stupide et témoigne de ta méconnaissance des tribunes de foot à Lyon..

Des joueurs etrangers joue à l'OL.
Il est de tradition que les supporters brandissent des drapeaux brésiliens, portugais, argentins, correspondant à la nationalité des joueurs etranger en question..

Ce jeune supporter a du coup penser que comme Guezzal (international algerien) venait de signer à l'OL il pouvait se permettre de brandir le drapeau de la nation de Guezzal..

Bon mais c'est mal connaître une catégorie de supporters lyonnais qui sont spécifiquement au virage sud a classer dans la catégorie néo nazi .

Si le mec avait brandi le drapeau de l'argentine ou du Danemark ca n'aurait pas poser de probleme et tout ceux qui vont régulièrement au stade à Lyon le savent tres bien .

Kader le 22/09/2025 à 08:45

Ghezzal est né en France, formé en France comme Zidane, Benzema ou Cherki. Ce supporter est également né en France, pourquoi il ne porte pas le drapeau français ?
A titre d'information, en Algérie il est interdit aux citoyens de porter des drapeaux algériens. Le régime a une peur bleue des manifestations, des regroupements de citoyens pour toutes revendications sociale ou politique

antol le 22/09/2025 à 08:36

Il n'y a que des racistes sur ce site ? Quand Zidane nous fait gagner tout le monde est OK !! Je voudrai un jour voir les drapeaux de toutes les nationalités des joueurs de l'OL !

Amen le 22/09/2025 à 08:13

Le club incite la victime à porter plainte, comme s'il n'avait pas d'autre chose à faire de plus important que ce cas isolé.
Si le règlement autorise à ne sortir que des drapeaux nationaux des joueurs qui sont dans l'équipe , je me fais du souci pour celui de la France , bientôt on ne le verra plus du tout !
Il est évident qu'en France , cette affaire est plus grave que quand il y a des milliers de maghrébins qui sifflent la Marseillaise .

French connection le 22/09/2025 à 07:58

On est en France donc le drapeau ne peut être que francais, . Pour les autres drapeau c'est si on le veut et non contre notre gré, c'est clair et limpide comme l'eau de source

Ridicule le 22/09/2025 à 07:43

Il s'est trompé de stade et de pays

merlu le 22/09/2025 à 07:33

c'est de l'incitation à la haine

Eddy le 22/09/2025 à 07:27
Kalima a écrit le 22/09/2025 à 05h00

Pourquoi un drapeau algérien pour un match de football de Ligue 1? Ridicule et une fois de plus une provocation. Voyez-vous des drapeaux turcs dans des matchs de Bundesliga ou des drapeaux pakistanais en math de Premier League?

Faut plus sortir le drapeau de France quand ont va en Espagne ou ailleurs du coup

Normal le 22/09/2025 à 06:47

Plein les bottes des drapeaux algériens et palestiniens : ici c’est la France !!!
Ceux qui brandissent un drapeau différent et bien qu’ils aillent (et restent) dans le pays du drapeau !!!!

Kalima le 22/09/2025 à 05:00

Pourquoi un drapeau algérien pour un match de football de Ligue 1? Ridicule et une fois de plus une provocation. Voyez-vous des drapeaux turcs dans des matchs de Bundesliga ou des drapeaux pakistanais en math de Premier League?

Cricket Fan le 21/09/2025 à 23:53

Décidément, les stades, ça ne s'arrange pas.

DMPP le 21/09/2025 à 23:10

La provoc,après ça faut pas s'étonner,rendre compte à la presse pour faire diffuser l'info,la malice fait partie de l'équipement....Se faire remarquer à tout prix(sic)....pour semer la discorde.

Guillome30 le 21/09/2025 à 23:03

Bravo enfin la France se réveille

Que ça lui serve de leçon le 21/09/2025 à 21:06

Dans un monde où personne ne supporte plus rien, sortir ce genre de drapeau n’est pas intelligent…

Bob75 le 21/09/2025 à 20:47

Rien d’anormal

Lug le 21/09/2025 à 20:04

Décidemment.. le foot et les footeux... !

Urgence le 21/09/2025 à 20:00

Vite un commentaire des 4 mousquetaires LFI du tweet et du député classé S d'Avignon.

en bref le 21/09/2025 à 19:06

Rien.

Aleslaches le 21/09/2025 à 18:40

Pour un drapeau israélien,tout le stade serait en garde à vue!

Poirip le 21/09/2025 à 18:39

Au prochain match je propose à tous les mecs de quartiers d’aller au stade avec le drapeau algerien..on verra qui sera le plus courageux !!

DTC le 21/09/2025 à 18:14

Ben oui cette manie de brandir des drapeaux palestiniens, algériens... à la moindre occasion.
Çà fini forcément par irriter la majorité silencieuse.

