Un adolescent agressé après avoir sorti un drapeau algérien lors d'OL-Angers ?

Mais alors que les coéquipiers de Corentin Tolisso venaient à bout de leurs adversaires en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, un épisode de violence éclatait dans les tribunes du Groupama Stadium.
Au Progrès, un supporter de 17 ans raconte avoir été agressé en virage sud intermédiaire. D'autres fans de l'OL l'auraient encerclé, menacé et lui auraient volé le drapeau algérien qu'il venait de brandir pour célébrer Rachid Ghezzal, de retour au Groupama Stadium après 8 ans d'absence avec la liquette lyonnaise.
"Deux personnes sont venues me voir et me l’ont arraché des mains (le drapeau ndlr). J’ai essayé de le retenir mais elles sont parties avec. En me disant que je n’avais rien à faire ici, qu’on est en France, à Lyon, et que j’allais avoir des problèmes", raconte l'adolescent à nos confrères.
De son côté, l'OL a confirmé l'intervention de stadiers, sans davantage de précisions autour de l'altercation. Le club incite la victime à porter plainte.
Pour rappel, il est autorisé de brandir un drapeau étranger dans le Groupama Stadium, à condition qu'il soit de la nationalité de l'un des joueurs du club. Or, s'il est né à Décines, Rachid Ghezzal a défendu les couleurs de l'Algérie.
Plus de drapeaux palestiniens dans notre tribune ça suffit, Que de l’OL !Signaler Répondre
Il a raison pourtant, Il n'y a que la vérité qui dérange.Signaler Répondre
Pas de majorité, des supporters violents et d'extreme droite qui s'approprient le stade.Signaler Répondre
Pas une provocation, le drapeau de la nationalité d'un joueur sur le terrain.
en France l'intelligence n'est plus à la mode !Signaler Répondre
Ne te fais pas de soucis pour le drapeau français au stade de Lyon..Signaler Répondre
Il n'est pas près de disparaître..
Brandir un drapeau algérien, vues les tensions entre la France et l'Algérie et vu le contexte global de progression de l'extrême droite, c'était débile. Brandis le drapeau français ou aucun drapeau, nous n'avons pas besoin de provocations débiles en ce moment.Signaler Répondre
Très bonne initiative du VS , ce drapeau d'une dicature militaire qui spolie son peuple et le maltraitre n'a rien à faire dans un pays démoctratique .Signaler Répondre
tout à fait d’accord avec vous 👍Signaler Répondre
👍❤️Signaler Répondre
Non mais il faut arrêter , une fois il y avait un match Norvège Finlande et un supporter a brandi le drapeau algérien , mais de grâce pourquoi ? Je pense qu’une partie de cette population a besoin d’un certificat médical mentale avant d’accéder au stadeSignaler Répondre
Ton commentaire est stupide et témoigne de ta méconnaissance des tribunes de foot à Lyon..Signaler Répondre
Des joueurs etrangers joue à l'OL.
Il est de tradition que les supporters brandissent des drapeaux brésiliens, portugais, argentins, correspondant à la nationalité des joueurs etranger en question..
Ce jeune supporter a du coup penser que comme Guezzal (international algerien) venait de signer à l'OL il pouvait se permettre de brandir le drapeau de la nation de Guezzal..
Bon mais c'est mal connaître une catégorie de supporters lyonnais qui sont spécifiquement au virage sud a classer dans la catégorie néo nazi .
Si le mec avait brandi le drapeau de l'argentine ou du Danemark ca n'aurait pas poser de probleme et tout ceux qui vont régulièrement au stade à Lyon le savent tres bien .
Ghezzal est né en France, formé en France comme Zidane, Benzema ou Cherki. Ce supporter est également né en France, pourquoi il ne porte pas le drapeau français ?Signaler Répondre
A titre d'information, en Algérie il est interdit aux citoyens de porter des drapeaux algériens. Le régime a une peur bleue des manifestations, des regroupements de citoyens pour toutes revendications sociale ou politique
Il n'y a que des racistes sur ce site ? Quand Zidane nous fait gagner tout le monde est OK !! Je voudrai un jour voir les drapeaux de toutes les nationalités des joueurs de l'OL !Signaler Répondre
Le club incite la victime à porter plainte, comme s'il n'avait pas d'autre chose à faire de plus important que ce cas isolé.Signaler Répondre
Si le règlement autorise à ne sortir que des drapeaux nationaux des joueurs qui sont dans l'équipe , je me fais du souci pour celui de la France , bientôt on ne le verra plus du tout !
Il est évident qu'en France , cette affaire est plus grave que quand il y a des milliers de maghrébins qui sifflent la Marseillaise .
On est en France donc le drapeau ne peut être que francais, . Pour les autres drapeau c'est si on le veut et non contre notre gré, c'est clair et limpide comme l'eau de sourceSignaler Répondre
Il s'est trompé de stade et de paysSignaler Répondre
c'est de l'incitation à la haineSignaler Répondre
Faut plus sortir le drapeau de France quand ont va en Espagne ou ailleurs du coupSignaler Répondre
Plein les bottes des drapeaux algériens et palestiniens : ici c’est la France !!!Signaler Répondre
Ceux qui brandissent un drapeau différent et bien qu’ils aillent (et restent) dans le pays du drapeau !!!!
Pourquoi un drapeau algérien pour un match de football de Ligue 1? Ridicule et une fois de plus une provocation. Voyez-vous des drapeaux turcs dans des matchs de Bundesliga ou des drapeaux pakistanais en math de Premier League?Signaler Répondre
Décidément, les stades, ça ne s'arrange pas.Signaler Répondre
La provoc,après ça faut pas s'étonner,rendre compte à la presse pour faire diffuser l'info,la malice fait partie de l'équipement....Se faire remarquer à tout prix(sic)....pour semer la discorde.Signaler Répondre
Bravo enfin la France se réveilleSignaler Répondre
Dans un monde où personne ne supporte plus rien, sortir ce genre de drapeau n’est pas intelligent…Signaler Répondre
Rien d’anormalSignaler Répondre
Décidemment.. le foot et les footeux... !Signaler Répondre
Vite un commentaire des 4 mousquetaires LFI du tweet et du député classé S d'Avignon.Signaler Répondre
Rien.Signaler Répondre
Pour un drapeau israélien,tout le stade serait en garde à vue!Signaler Répondre
Au prochain match je propose à tous les mecs de quartiers d’aller au stade avec le drapeau algerien..on verra qui sera le plus courageux !!Signaler Répondre
Ben oui cette manie de brandir des drapeaux palestiniens, algériens... à la moindre occasion.Signaler Répondre
Çà fini forcément par irriter la majorité silencieuse.