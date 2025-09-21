Un adolescent agressé après avoir sorti un drapeau algérien lors d'OL-Angers ?

Mais alors que les coéquipiers de Corentin Tolisso venaient à bout de leurs adversaires en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, un épisode de violence éclatait dans les tribunes du Groupama Stadium.

Au Progrès, un supporter de 17 ans raconte avoir été agressé en virage sud intermédiaire. D'autres fans de l'OL l'auraient encerclé, menacé et lui auraient volé le drapeau algérien qu'il venait de brandir pour célébrer Rachid Ghezzal, de retour au Groupama Stadium après 8 ans d'absence avec la liquette lyonnaise.

"Deux personnes sont venues me voir et me l’ont arraché des mains (le drapeau ndlr). J’ai essayé de le retenir mais elles sont parties avec. En me disant que je n’avais rien à faire ici, qu’on est en France, à Lyon, et que j’allais avoir des problèmes", raconte l'adolescent à nos confrères.

De son côté, l'OL a confirmé l'intervention de stadiers, sans davantage de précisions autour de l'altercation. Le club incite la victime à porter plainte.

Pour rappel, il est autorisé de brandir un drapeau étranger dans le Groupama Stadium, à condition qu'il soit de la nationalité de l'un des joueurs du club. Or, s'il est né à Décines, Rachid Ghezzal a défendu les couleurs de l'Algérie.